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Не аристократка: глава Добрушского района на вопрос блогера ответила... фигой

Перед возможным визитом Лукашенко, которого по неофициальным данным, ждут в Добруше то 31 января, то ли 3 февраля, город аврально вылизывают - даже косят траву!

YouTube-канал Страна для жизни опубликовал видео из Добруша:

— Александр Григорьевич, можно приезжать! Все почти готово. Наводится жесточайший порядок, как вы любите, — говорит в подводке к ролику его автор, блогер Сергей Тихоновский.

На видео видно, как местные рабочие пилят и жгут кустарник, косят прошлогоднюю траву. В какой-то момент блогер встречает на месте работ главу Добрушкого района Ольгу Мохареву.

Попытка получить комментарий не удалась: чиновница молча показала автору видео фигу и села в авто.  


О приезде Александра Лукашенко пишут подписчики добрушских пабликов Вконтакте. Звучат разные даты: 31 января и 3 февраля.

О ремонте в городе сообщает местная районная газета «Добрушкскі край», речь идет об открытии новой развязки на улице князя Паскевича.

Официальный сайт руководителя страны пока не сообщает о возможном посещении Добруша. Не пишет об этом и близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

На одном из совещаний в декабре 2019-го глава Беларуси пообещал посетить бумажные заводы в Шклове, Добруше и Светлогорске.

Напомним, что ранее Лукашенко посетил Шклов. По словам местных жителей, город в авральном порядке готовили за неделю до приезда Лукашенко. Кроме того, госконтроль проверил местные предпртиятия.
Источник: gazetaby.com
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