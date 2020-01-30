YouTube-канал Страна для жизни опубликовал видео из Добруша:





— Александр Григорьевич, можно приезжать! Все почти готово. Наводится жесточайший порядок, как вы любите, — говорит в подводке к ролику его автор, блогер Сергей Тихоновский.





На видео видно, как местные рабочие пилят и жгут кустарник, косят прошлогоднюю траву. В какой-то момент блогер встречает на месте работ главу Добрушкого района Ольгу Мохареву.





Попытка получить комментарий не удалась: чиновница молча показала автору видео фигу и села в авто.









О приезде Александра Лукашенко пишут подписчики добрушских пабликов Вконтакте. Звучат разные даты: 31 января и 3 февраля.





О ремонте в городе сообщает местная районная газета «Добрушкскі край», речь идет об открытии новой развязки на улице князя Паскевича.





Официальный сайт руководителя страны пока не сообщает о возможном посещении Добруша. Не пишет об этом и близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».





На одном из совещаний в декабре 2019-го глава Беларуси пообещал посетить бумажные заводы в Шклове, Добруше и Светлогорске.





Напомним, что ранее Лукашенко посетил Шклов. По словам местных жителей, город в авральном порядке готовили за неделю до приезда Лукашенко. Кроме того, госконтроль проверил местные предпртиятия.