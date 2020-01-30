Журналистку вызывают на допрос: требуют раскрыть свои источники

Екатерину хотят расспросить об источниках, сообщивших ей об издевательствах над солдатами срочной службы в в/ч 33 933, передает Белсат





В этой воинской части, в Слониме, дислоцируется 11-я отдельная механизированная бригада, где в сентябре 2018 года погиб рядовой Александр Орлов. Тогда комиссия при Минобороны пришла к предварительному выводу, что солдат совершил самоубийство по «личным причинам» и оно не связано со службой в армии.





Слонимский районный отдел Управления Следственного комитета по Гродненской области начал проверку.





Однако в январе 2019-го следователи отказали в возбуждении уголовного дела.





Мать погибшего пожаловалась в Генеральную прокуратуру и материалы направили в центральный аппарат СК. Повторная проверка снова закончилась отказом возбудить дело.





После второй жалобы матери ведомство все же возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Дальнейший ход расследования общественности неизвестен.





В статье Екатерины Андреевой, опубликованной на сайте belsat.eu 6 сентября 2018 года (на следующий день после смерти Орлова), несколько бывших сослуживцев погибшего рассказали о насилии, оскорблениях и унижениях со стороны командования.





Согласно источникам, офицеры употребляли спирт во время военных учений, заставляли солдат отжиматься, избивали их, а один даже «закрывался в кабинете» с ребятами и «сажал их на колени, касался».





Имена и фамилии источников в статье были изменены по этическим соображениям, фамилии офицеров не называются, так как у редакции не было возможности дополнительно проверить факты насилия. Поэтому публикация фактически представляет собой монологи бывших солдат части.





В октябре 2018 году один из собеседников позвонил журналистке и рассказал, что с ним встречались работники прокуратуры, которые интересовались неуставными отношениями в воинской части.





В том числе они упоминали публикацию «Белсата» и спрашивали, разговаривал ли он с журналисткой Екатериной Андреевой. Но с самой журналисткой «Белсата» на связь никто из правоохранительных органов тогда не выходил.





20 января этого года Екатерине позвонил следователь из Слонима и попросил назвать данные источников: имена, фамилии, способ коммуникации с ними.





Журналистка ответила, что уже не помнит этих деталей, поскольку прошло много времени с момента публикации. Также она отказалась говорить со следователем не под протокол.









29 января Екатерину по телефону вызвали в Советский районный отдел Следственного комитета для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 455 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебными полномочиями, связанное с насилием или совершенное с применением оружия»).





Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.





«Сотрудница СК, которая мне позвонила, спросила, есть ли у меня сведения о лицах, с которыми разговаривала, записи разговора и т.д. Я сказала, что не помню данные своих собеседников, ведь с тех пор прошло почти полтора года, каких-то записей у меня тоже сейчас на руках нет. Поскольку отказаться от дачи показаний согласно законодательству я не могу, то в СК просто повторю то же самое», – рассказала Екатерина Андреева.





Стандарты журналистской этики предусматривают защиту источников информации. Однако по ст. 39 белорусского «Закона о СМИ» журналист обязан раскрыть источник, передавший ему сведения, если этого требует орган уголовного преследования в рамках расследования.





На допрос журналистка собирается идти вместе со своим представителем, адвокатом Сергеем Зикрацким.





Екатерина Андреева работает в штате телеканала «Белсат» с весны 2017 года. Журналистка работает в Беларуси и освещает темы, связанные с политикой и социальными проблемами.