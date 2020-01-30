+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Генпрокурор скупо прокомментировал "сахарное дело"

Генпрокурор Але5ксандр Конюк прокомментировал «сахарное дело» во время визита в Гродненскую область

Генпрокурор скупо прокомментировал "сахарное дело"
В конце января в Беларуси пропали директора сразу всех четырех сахарных заводов. В понедельник, 27 января, на работу не вышел ни один руководитель. И до сих пор никто из них не появился на рабочем месте.

По неофициальной информации, по «сахарному делу» было задержано не менее 11 человек. Официально ни Следственный комитет, ни КГБ комментировать исчезновение директоров отказались.

Зато появился скупой комментарий от Генпрокурора Беларуси, который он дал телекомпании «Беларусь 4. Гродно».
Источник: s13.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru