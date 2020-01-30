Трамп: Если бы я слушал Болтона, мы бы имели “шестую мировую”

Как отметил глава Белого дома, Болтон "не смог получить одобрение (Сената США - ред.) на должность постоянного представителя в ООН много лет тому назад и после этого не получил никаких других одобрений". При этом, по словам Трампа, Болтон "умолял" его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате, пишет ukrinform.ru





"Я дал ему (должность советника по нацбезопасности - ред.) несмотря на то, что многие говорили: "Не делайте этого, сэр", - заявляет президент США.





При этом он обвинил Болтона во многих ошибках.









"Если откровенно, если бы я слушал его, мы уже имели бы Шестую мировую войну", - отметил Трамп.





В то же время, президент заявил, что книга, которую подготовил к печати Болтон, является неправдивой, а информация в ней касается национальной безопасности США и является засекреченной.









Как сообщал Укринформ, в конце прошлой недели в СМИ попала информация о рукописи Джона Болтона, которая должна стать основой для новой книги. В ней, в частности, утверждалось, что президент Трамп сказал своему советнику по вопросам нацбезопасности о намерении продолжать "замораживание" $ 391 млн оборонной помощи для Украины. Условием для прекращения давления называлось расследование украинской власти против демократов, включая Джона Байдена.





Сам Трамп это отрицает.





Фото: The White House



