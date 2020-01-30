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NEXTA: У Лукашенко новый самолет за $ 60 млн?

У главы Беларуси появился новый самолет, который стоит более $ 60 млн. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает блогер NEXTA.


Этот самолет может принадлежать Александру Лукашенко. Фото: t.me/nexta_tv

Частный бизнес-джет Gulfstream G550 имеет бортовой номер EW-001PJ, его ливреи выполненные в цветах государственного флага. Стоимость самолета по каталогу составляет $ 61 500 000. Дальность полета этой модели – 12 500 километров.

Новый самолет прибыл в Минск еще во второй половине сентября. Свой единственный рейс он совершал в Варшаву.

Ранее сообщалось, что в авиационном парке Лукашенко было 3 самолета: американский Boeing 737-800 / BBJ2 EW-001PA, канадский Bombardier Challenger 850 EW-301PJ, Як-40 EW-88187, а также вертолет Ми-8 EW-25049. В 2018 году был выставлен на продажу Ту-154M, который ранее исполнял роль борта № 1, за $ 2 млн.
МГ/МВ belsat.eu
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