Глава белорусского правительства 31 января в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики".





У Сергея Румаса также запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.





Беларусь с 1 января председательствует в органах Евразийского экономического союза.



