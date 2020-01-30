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Румас летит в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 30-31 января совершит рабочий визит в Казахстан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Глава белорусского правительства 31 января в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики".

У Сергея Румаса также запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

Беларусь с 1 января председательствует в органах Евразийского экономического союза.
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