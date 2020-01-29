Началось? Поддерживать Лукашенко на выборах БРСМ будет под хэштэгом #раЗАм
Под девизом с прозрачным намеком #раЗАм пройдет для БРСМ 2020-й год. Об этом на расширенном 5-м пленуме Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» заявил его глава Дмитрий Воронюк.
В пленуме принимали участие не только руководители провластной молодежной организации, но и высокие чиновники из Администрации президента — глава АП Игорь Сергеенко и его заместитель по идеологии Андрей Кунцевич, сообщает пресс-служба БРСМ.
БРСМ также планирует отметить в этом году 75-летие Победы и 100-летие комсомола, поучаствовать в работе Всебеларусского народного собрания.
21:51 29/01/2020
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