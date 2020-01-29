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Кремль готовится к захвату Беларуси: озвучен тревожный прогноз

У Путина всеръез считают, что Беларусь и большая часть Украины (за исключением разве что Галичины, Буковины и Закарпатья) входят в состав т.н. «исторической России». Именно поэтому стратегической целью российского лидера является поглощение и Беларуси, и Украины. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал бывший советник Путина Андрей Илларионов.


Более того, по его словам, поглощение является не только личной целью Путина, но и общей целью российской «Корпорации спецслужб».

Именно поэтому, невзирая на медлительность имперской машины так называемой интеграции, и на попытки «бацькі» отбиваться, совершая различные маневры, путинская цель будет достигнута.

«Мы видим, как Лукашенко последовательно сдает одну за другой свои позиции», — констатировал старший научным сотрудником Института Катона (Вашингтон), основателем и президентом российского Института экономического анализа Андрей Илларионов.
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