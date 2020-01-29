Кремль готовится к захвату Беларуси: озвучен тревожный прогноз





Более того, по его словам, поглощение является не только личной целью Путина, но и общей целью российской «Корпорации спецслужб».





Именно поэтому, невзирая на медлительность имперской машины так называемой интеграции, и на попытки «бацькі» отбиваться, совершая различные маневры, путинская цель будет достигнута.





«Мы видим, как Лукашенко последовательно сдает одну за другой свои позиции», — констатировал старший научным сотрудником Института Катона (Вашингтон), основателем и президентом российского Института экономического анализа Андрей Илларионов.