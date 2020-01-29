Встреча состоялась по инициативе американской стороны, в ней приняла участие временный поверенный в делах США в Минске Дженифер Мур, а также военные атташе трех стран.





Стороны обсудили отдельные вопросы белорусско-американского сотрудничества и затронули проблематику международной и региональной безопасности в свете проведения военных учений НАТО "Защитник Европы – 2020".





Дипломаты рассказали Равкову о маневрах, а также заверили, что учения будут максимально открытыми и отвечающими международным соглашениям.





Учения "Защитник Европы - 2020" (Defender Europe 2020) состоятся в Литве и станут крупнейшими за последние 25 лет. В них примут участие 18 стран – 17 государств НАТО и Грузия, общая численность военнослужащих, которых привлекут на полигоны, – 40 тысяч человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал их открытой демонстрацией силы, на которую республика подготовит адекватный ответ.



