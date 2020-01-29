+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экс-генпрокурор Беларуси предложил прописать в законе роль Всебелорусского народного собрания

Роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук Григорий Василевич во время заседания проекта «Экспертная среда»-«Конституционна реформа в России».

По мнению Григория Василевича, есть много созвучных белорусским реалиям аспектов в тех изменениях, которые предлагают внести в Конституцию России. Например, в России хотят закрепить статус Государственного совета. И тут Григорий Василевич напоминает про Всебелорусское народное собрание.

«Может быть, и нам надо подумать о том, чтобы более четко определить статус и хотя бы консультативную роль этого органа. Она могла бы быть усилена», – рассуждает он.

Также эксперт предлагает наделить Конституционный суд «возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом, до их подписания главой государства», пишет БЕЛТА. В данный момент Конституционный суд (КС) должен проверять все законы, которые направляются на подпись Президенту. По мнению Г.Василевича, можно, чтобы КС ограничивался только наиболее важными законами, а также теми законами, по поводу которых был направлен запрос от главы государства.

«Григорий Василевич стоял у истоков первой Конституции независимой Беларуси, был в числе юристов, которые писали и корректировали ее текст. Впоследствии на протяжении почти 10 лет он возглавлял Конституционный суд. Эксперт проанализировал поправки в Конституцию РФ с точки зрения полезности для белорусской правовой системы и признался, что в целом они ему импонируют», пишет БЕЛТА .
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru