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Не поверите! Помощником российского премьера стал Сергей Приходько. Тот самый, с которым каталась на яхте Настя Рыбка

Скандально известный Сергей Приходько стал помощником главы правительства РФ.

Соответствующее распоряжение нового премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Приходько работает в правительстве с 2012 года. До этого он был помощником президента при трех главах государства, начиная с Ельцина.


Основатель ФБК Алексей Навальный счел такой отдых скрытой взяткой. Расследование основано в том числе на фотографиях, которые публиковала модель Настя Рыбка, присутствовавшая на яхте.



В том же расследовании ФБК рассказал и о недвижимости Приходько общей стоимостью миллиард российских рублей. Она, по данным ФБК, принадлежит супруге чиновника.
Источник: meduza.io
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