"Пул первого" про приглашение Лукашенко на парад в Москву: "Принял" не значит, что будет

Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" намекнул, что Лукашенко может и не поехать на парад в Москву 9 мая.