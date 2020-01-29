



Сотрудники Центра будущего демократии Кембриджского университета проанализировали крупнейший, по их оценке, массив данных: результаты 3,5 тысяч опросов, проведенных в 154 странах с участием примерно четырех миллионов человек.





Людей спрашивают, довольны они тем, как функционирует в их стране демократия, или нет.





Кембриджские социологи ведут эту работу с 1995 года, а по некоторым странам имеются данные с 1970-х годов.





"Во всем мире демократия больна, - говорит автор отчета Роберто Фоа. - Мы установили, что неудовлетворенность демократией растет довольно продолжительное время и достигла исторического максимума, особенно в развитых странах".





Хуже всего обстоит дело в Британии и США.





Доля недовольных возросла в мире с 48% в 1995 году до 58% в 2019-м.





Рост положительного восприятия демократии наблюдался в последние десятилетия прошлого века. Это было время крушения коммунизма в Восточной и Центральной Европе и всемирной поддержки подъема демократии.





В последние 10 лет наступило определенное разочарование, и в отношении к демократии возник устойчивый негативный тренд.





Авторы исследования считают это политической и социальной реакцией на финансовый кризис 2008 года, миграционный кризис 2015 года, а также "некоторые внешнеполитические провалы".





В Британии вера в демократию стабильно росла 30 лет и достигла пика в первые годы нового тысячелетия. Примерно в 2005 году маятник качнулся в обратную сторону на фоне экономических проблем и внутриполитических скандалов, вроде истории с компенсациями личных трат депутатов.





Опросы, проведенные накануне парламентских выборов в декабре 2019 года, показали дальнейшее проседание, вероятно связанное с затянувшимся политическим тупиком вокруг брексита.





В 1995 году число неудовлетворенных существующей демократией в Британии составляло 47%, в 2005-м оно снизилось до минимума в 33%, а в 2019-м, перед выборами, достигло 61%.









В США уровень одобрения в 1995-2005 годах был еще выше, чем в Соединенном Королевстве - порядка 75%, а затем последовало "драматическое и неожиданное" падение до уровня ниже половины.





Подобный цинизм - обычное явление в некоторых странах, но для США он означает серьезный сдвиг в самооценке, говорит доктор Фоа.





Эксперт связывает его как с минувшим финансовым кризисом, так и с ростом политической поляризации и недоверия в обществе.





В то же время некоторые европейские страны демонстрируют противоположную тенденцию. Уровень удовлетворения тем, как работает демократия, повысился до исторического максимума в Дании, Швейцарии, Норвегии и Нидерландах.





Разочарование в демократии и рост популизма - это не причина, а симптом, указывают социологи.





"Вера в демократию слабеет, потому что демократические институты недостаточно хорошо справляются с главными проблемами нашего времени - от экономических кризисов до глобального потепления. Чтобы демократия восстановила свою легитимность, это должно измениться", - говорит Роберто Фоа.