Белорусские эксперты скептически относятся к результатам социологического исследования «Левада-центр», согласно которому лишь 10% опрошенных россиян считают, что наша страна должна войти в состав РФ.





Согласно результатам соцопроса оставить отношения России и Беларуси на нынешнем уровне желают 28% респондентов, а еще 44% считают, что две страны должны просто активнее развивать экономическое сотрудничество.





Стоит ли белорусам радоваться этим данным?









Почему результаты соцопроса не стоит воспринимать всерьез

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич сказал «Белорусскому партизану», что не готов воспринимать результаты проведенного опроса за чистую монету.





«Основная причина такого моего отношения как обычно заключается в формулировке вопросов и других деталях. Чтобы серьезно относится к таким данным, особенно когда мы говорим о российской аудитории, исследование должно быть поистине комплексным.





Кроме того, выявить реальные настроения людей можно только в условиях проведения масштабной информационной кампании, когда граждане адекватно осознают, что имеется в виду, например, под объединением двух стран», – подчеркнул Андрей Казакевич.





Политолог также обратил внимание на следующий момент: «Если в Беларуси по поводу интеграции двух стран постоянно ведутся дискуссии, и большинство населения хоть как-то слышало об этой проблеме (хотя я также не преувеличивал бы эти масштабы), то для российской аудитории эта тема далека».





Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий также призвал не переоценивать результаты соцопроса «Левада-центра» в качестве отражения реальных настроений россиян по отношению к Беларуси.





«Социологические опросы, которые в последнее время проводят в России, в том числе по вопросам отношений с Беларусью, демонстрируют достаточно разные результаты. Иногда даже противоположные», – сказал Арсений Сивицкий «Белорусскому партизану».





Он напомнил, что осенью социологическая служба МГИМО сообщила, что 90% белорусов выступают за союз и партнерство с Россией. В ответ Институт социологии НАН Беларуси заявил, что более 50% граждан нашей страны хотят сохранения Беларуси как независимого государства.





Вместе с тем Арсений Сивицкий констатировал: в последние годы развернута целенаправленная информационная кампания, направленная на воздействие на российское общественное мнение с целью дискредитации имиджа Беларуси как братского и союзного государства.





Нашу страну российские СМИ представляют в виде государства-нахлебника. Территории, которая выкачивает российские субсидии. Страны, которая стала на путь Украины. Государства, которое предает Россию, заигрывая с Западом и Китаем.





«Судя по авторам, которые вовлечены в эту информационную кампанию, ее заказчиком является Кремль. У меня есть определенные опасения, что в ближайшем будущем эта информационная кампания против Беларуси будет нарастать», – сказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.





Сивицкий не исключил, что опрос «Левада-центра» продемонстрировал коренные изменения в настроениях россиян.





«Когда медийная машина пытается в общественном мнении превратить Беларусь в, условно говоря, другую Украину, то на выходе с такой страной никто интегрироваться не хочет», – сказал он.





Как результаты соцпороса могут повлиять на политику Минска и Москвы

Андрей Казакевич считает, что результаты опроса «Левада-центра» могут быть использованы белорусскими властями: «В качестве дополнительного фактора, чтобы убедить российское руководство не продавливать жесткие сценарии».





Арсений Сивицкий полагает, что результаты соцопроса на политику Москвы не повлияют.





«Не думаю, что после того, как в Кремле ознакомятся с данными «Левада-центра», откажутся от проекта "союзного государства". С учетом той политической системы, которая выстроена в России, не следует ожидать, что соцопросы способны влиять на принятие решений Кремлем», – сказал Арсений Сивицкий.





Он напомнил, что до российско-украинского конфликта в результатах социологических опросов никак не проявлялся сценарий войны. Более того, Украина стабильно занимала второе место после Беларуси среди стран, к которым лучше всего относятся россияне.





«И это не помешало Кремлю начать конфликт с соседним дружественным государством», – подчеркнул Арсений Сивицкий.



