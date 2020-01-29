+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Позняк — о "праймериз" оппозиции: слова такого в белорусском языке не существует

Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк критически высказался о процедуре определения единого оппозиционного кандидата на президентские выборы, которые пройдут в Беларуси в 2020 году. О её начале ряд оппозиционных лидеров сообщили 27 января на пресс-конференции в Минске. Позняк смотрел в интернете прямую трансляцию мероприятия и называет его "спектаклем".




"Первое, что понятно — это то, что система работает исправно и Лукашенко может не волноваться, — пишет лидер КХП-БНФ. — Выборы пройдут по стандартной режимной схеме...".

Зенон Позняк высказался об участии в выборах "единого" Павла Северинца. "За последние месяц-полтора Северинец выгодно (и заслуженно) вышел наверх в протестном политическом состязании против аншлюса и за независимость Беларуси", — пишет политик. Он замечает, что Павел Северинец не стал закреплять свои позиции, не пошёл в "наступательную политику на другом уровне", а оказался среди деятелей, которых Позняк называет "так называемой "демократической оппозицией".

Лидер КХП-БНФ делает вывод, что "ни одной личности, которая могла бы стать альтернативой режиму и "единым кандидатом", в этой трясине нет". А оппозиционеры "в "праймериз" будут развлекаться". Это Позняка особенно возмущает. "Какой им в Беларуси "праймериз"? — пишет политик. — И слова такого в белорусском языке не существует".

Зенон Позняк видит выход только в активности общества, которое может потребовать и добиться свободных выборов, без Александра Лукашенко.

Зенону Позняку 75 лет. Он был лидером Оппозиции БНФ в Верховном Совете Беларуси в начале 1990-х, которая добилась провозглашения независимости нашей страны. С 1996-го — в эмиграции.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru