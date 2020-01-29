











"Первое, что понятно — это то, что система работает исправно и Лукашенко может не волноваться, — пишет лидер КХП-БНФ. — Выборы пройдут по стандартной режимной схеме...".





Зенон Позняк высказался об участии в выборах "единого" Павла Северинца. "За последние месяц-полтора Северинец выгодно (и заслуженно) вышел наверх в протестном политическом состязании против аншлюса и за независимость Беларуси", — пишет политик. Он замечает, что Павел Северинец не стал закреплять свои позиции, не пошёл в "наступательную политику на другом уровне", а оказался среди деятелей, которых Позняк называет "так называемой "демократической оппозицией".





Лидер КХП-БНФ делает вывод, что "ни одной личности, которая могла бы стать альтернативой режиму и "единым кандидатом", в этой трясине нет". А оппозиционеры "в "праймериз" будут развлекаться". Это Позняка особенно возмущает. "Какой им в Беларуси "праймериз"? — пишет политик. — И слова такого в белорусском языке не существует".





Зенон Позняк видит выход только в активности общества, которое может потребовать и добиться свободных выборов, без Александра Лукашенко.





Зенону Позняку 75 лет. Он был лидером Оппозиции БНФ в Верховном Совете Беларуси в начале 1990-х, которая добилась провозглашения независимости нашей страны. С 1996-го — в эмиграции.