+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Появится ли в России должность "верховного правителя"? Путин пока не решил

Песков рассказал о позиции Путина по вопросу переименования должности президента

У президента РФ нет никакой позиции относительно идеи изменить название должности главы государства на «верховный правитель», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Владимир Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано, что «президент России», – рассказал Песков.

Он уточнил, что в ходе работы комиссии по поправкам в Конституцию поступает очень много предложений, «в этом и заключается цель дискуссии – собрать мнения», передает РИА «Новости».

«Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (предложения) будут отсеиваться, какие-то – приниматься, какие-то – нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии», – добавил Песков.
Источник: vz.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru