Казахстан прекращает всякое сообщение с Китаем и перестал выдавать китайцам визы
Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории своей страны.
Как сообщает vlast.kz, с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР, с 1 февраля приостанавливается железнодорожное сообщение, а с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение между РК и КНР.
Также приостановлена выдача виз гражданам Китая.
Кроме этого, отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из г.Дунгуан КНР в столицу Казахстана в период с 4 по 8 февраля, также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля.
По состоянию на 29 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.
13:13 29/01/2020
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