Лукашенко: Зависимость от одного человека - это наша проблема
24 января в Шклове во время посещения завода газетной бумаги Александр Лукашенко прокомментировал диверсификацию поставок нефти в Беларусь в связи с конфликтом с Россией.
"Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм. И в этом наша проблема", - сказал он.
Напомним, что Лукашенко является бессменным главой государства с 1994 года. На последних выборах в парламент не прошел ни один представитель демократической оппозиции. Крупнейшие телеканалы в Беларуси являются государственными.
По мнению политолога Валерия Карбалевича, судьба Беларуси "зависит от одного человека, от его позиции, представлений, силы или слабости", и этот человек — Лукашенко.
"Это ситуация эпохи средневековья, — отмечает эксперт. — Таков один из итогов 25-летнего правления"
Источник: udf.by
12:48 29/01/2020
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