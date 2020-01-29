Лукашенко: Зависимость от одного человека - это наша проблема

"Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм. И в этом наша проблема", - сказал он.









Напомним, что Лукашенко является бессменным главой государства с 1994 года. На последних выборах в парламент не прошел ни один представитель демократической оппозиции. Крупнейшие телеканалы в Беларуси являются государственными.





Валерия Карбалевича, судьба Беларуси "зависит от одного человека, от его позиции, представлений, силы или слабости", и этот человек — Лукашенко. По мнению политолога, судьба Беларуси "зависит от одного человека, от его позиции, представлений, силы или слабости", и этот человек — Лукашенко.





"Это ситуация эпохи средневековья, — отмечает эксперт. — Таков один из итогов 25-летнего правления"