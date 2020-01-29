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Лукашенко собрался в Добруш. Город аврально вылизывают

В Добруш едет Лукашенко, а на улицах городка в авральном порядке пытаются навести подобие порядка.
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Об этом сообщает телеграм-канал Nexta

Как пишет телеграм-канал, джеревья пилят и сжигают, заборы красят, дырки заделывают или закрашивают, латают крыши старых зданий, укладывают новенькую плитку и чинят дороги. А кое-где даже перекрывают проезд к частным домам. Видимо, чтобы простые смертные случайно не выехали на встречу с главой государства.

Такая же ситуация и на предприятиях города.
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