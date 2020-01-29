Почобут: Людоедская сущность белорусской системы не изменилась





"Красные руки" автора знакомой с детства сказки "О царе Салтане" ожидаемо поделили белорусскую часть моей френдленты. Кто-то пишет, - крутой перформанс. Нынче перформансом принято называть любые малопонятные и неоднозначные действия.





Кто-то трасётся от возмущения... "Пушкина-то за что"





Спор не новый и неинтересный. Да и не он сегодня самое главное в этой истории.





Посадка в СИЗО 25-летнего парня, который покрасил в красный цвет руки памятника русскому поэту Пушкину наглядно демонстрирует: людоедская сущность системы РБ ни на ёту не изменилась.









Александр Лукашенко и в спокойное время определял себя как "русский со знаком качества". А нынче, когда "поставили раком на углеводородах" это знак качества становится аж приторным. В результате зубодробильная мысль: "как бы чего в Кремле не подумали!" становится основой внутренней политики.





И вот поэтому тот, кому положен штраф, ну, в крайнем случае (с поправкой на нашу кровожадность, все-таки от Лиссабона до Петропавловска Камчатского только у нас осталась смертная казнь), административный арест, едет в тюрьму.





Казнить, нельзя помиловать.