Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, норвежскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Аудун Халворсен.





"С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



