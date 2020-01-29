+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

Эти вопросы обсуждались накануне в Осло на очередном раунде консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, норвежскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Аудун Халворсен.

"С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru