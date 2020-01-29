Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима
Эти вопросы обсуждались накануне в Осло на очередном раунде консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, норвежскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Аудун Халворсен.
"С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
09:59 29/01/2020
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