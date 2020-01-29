Следователи по делу Шеремета будут просить продлить срок досудебного расследования на четыре месяца





Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут просить Офис генерального прокурора продлить сроки досудебного следствия еще на четыре месяца — до июня 2020 года.





Как сообщает Hromadske со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака, соответствующий документ для ознакомления вручили трем подозреваемым и их защитникам.





По его словам, сторона защиты может подать возражения.





«Они могут подать возражения в течение 5 дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражения и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия», — отметил Зузак.





По его словам, необходимость продолжения досудебного расследования (которое заканчивается 12 февраля) обусловлена тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или о закрытии производства принимать рано.









«Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе — эксперименты, допросы и т. д.», — сказал Зузак.





В то же время, в комментарии hromadske адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что уже подал возражение на ходатайство следователя.





«Продолжение до 6 месяцев незаконно, противоречит УПК. Следователям необоснованна необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продолжения сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий», — сказал Добош.





В конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугар, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.





По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугар «проводила разведку» вокруг места преступления.





Согласно решению суда, Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, а Дугар отправили под домашний арест.





24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой Яне Дугар. Военного медика отправили в ночной домашний арест с 20:00 по 7:00.





Ей изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста.



