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США предлагают создать аналог ОБСЕ по Ближнему Востоку

Предложенная США "сделка века" по арабо-израильскому урегулированию предполагает создание Организации по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке по аналогии с ОБСЕ.


"Палестинское государство, Арабская республика Египет, Иорданское хашимитское королевство и Государство Израиль (а также другие страны региона, которые пожелают присоединиться) должны создать Организацию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке (ОБСБВ) по аналогии с моделью, используемой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в документе.

Как сообщает РИА Новости, по мнению авторов документа, мандат организации должен включать раннее предупреждение о конфликтах, предотвращение конфликтов и кризисное управление, пишет ru.oxu.az
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