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«Пул Первого»: «Почему не будет кандидата? Переругаются»

В необычной роли «диванного» аналитика выступил приближенный к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

«Пул Первого»: «Почему не будет кандидата? Переругаются»
Фото: OSCE/Thomas Rymer
Анонимные авторы канала обратили внимание на праймериз, которые собирается провести «правоцентристская коалиция», которая состоит из «Руха «За свабоду», ОГП, БСДП(Г), БНФ и оргкомитета БХД.

«Не будет от оппозиции единого кандидата на президентских выборах», — уверены в окружении президента Беларуси.

«Почему не будет кандидата? Переругаются. Уже есть слухи, что те партии, чьи кандидаты не победят на «выборах за право участия в выборах», аккуратно «не согласятся» с чем-нибудь. И выставят своего претендента вне правоцентристского конкурса», — объясняют свою уверенность анонимы.

«Пул Первого» задает риторический вопрос, «что правоцентристы собираются делать после реализации идеи «выход из Союзного государства». И сам же ответчает:

«Но никто ничего делать не собирается. Идеи для предвыборной программы просят сгенерировать… интернет-пользователей. В общем, скучно будет».

Напомним, правоцентристская коалиция объявила о начале кампании по выдвижению единого кандидата в президенты на предстоящих президентских выборах в стране. О выборах единого кандидата было объявлено в Минске на пресс-конференции, в которой участвовали лидеры «Руха «За свабоду», ОГП, БСДП(Г), БНФ и оргкомитета БХД.


Точная дата президентских выборов пока неизвестна. Известно лишь, что они должны пройти в 2020 году.

Действующий глава государства Александр Лукашенко уже заявил, что снова выставит свою кандидатуру. Кроме того, ранее о намерении участвовать в президентских выборах заявляли Павел Северинец, Ольга Ковалькова (оба от БХД), Николай Статкевич, главы ОГП и «За Свабоду» Николай Козлов и Юрий Губаревич, бывший помощник депутата Анны Канопацкой Денис Тихоненко, «суровый беларус» Виталий Зелковский (кстати, якобы тоже от БХД), глава ЛДП и депутат Олег Гайдукевич, руководитель ТБМ и бывший депутат Елена Анисим. Будет выдвинута кандидатура и от «Говори правду».
reform.by
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