Президент Палестины отклонил мирный план Трампа













По его словам, представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта является «сговором», который «не пройдет».





«Иерусалим не продается. Ваша сделка, являющаяся результатом сговора, не пройдет, и палестинский народ ее отклоняет», — заявил Махмуд Аббас.





Напомним, что 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его «последней возможностью» для палестинцев обрести государство.





Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется «неделимой» столицей Израиля. Палестинцы будут должны признать Израиль как еврейское государство.