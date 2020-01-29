+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Президент Палестины отклонил мирный план Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.




По его словам, представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта является «сговором», который «не пройдет».

«Иерусалим не продается. Ваша сделка, являющаяся результатом сговора, не пройдет, и палестинский народ ее отклоняет», — заявил Махмуд Аббас.

Напомним, что 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его «последней возможностью» для палестинцев обрести государство.

Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется «неделимой» столицей Израиля. Палестинцы будут должны признать Израиль как еврейское государство.
Новое время
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru