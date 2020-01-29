Президент Палестины отклонил мирный план Трампа
Президент Палестины Махмуд Аббас не поддержал план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, представленный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта является «сговором», который «не пройдет».
«Иерусалим не продается. Ваша сделка, являющаяся результатом сговора, не пройдет, и палестинский народ ее отклоняет», — заявил Махмуд Аббас.
Напомним, что 28 января Трамп представил план примирения Израиля с Палестиной, назвав его «последней возможностью» для палестинцев обрести государство.
Согласно плану Трампа, территория будущего государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме будет удвоена, но Иерусалим останется «неделимой» столицей Израиля. Палестинцы будут должны признать Израиль как еврейское государство.
08:20 29/01/2020
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