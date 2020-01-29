Лукашенко отдаст независимость на аутсорсинг Западу? Запад не станет делать за Беларусь ее работу
Вашингтон беспокоит стремление Кремля установить или усилить контроль над Беларусью.
Майк Помпео, Gage Skidmore
Помпео не только хочет услышать оценку ситуации от Лукашенко, но и может напомнить про необходимость укрепления независимости Беларуси.
1 февраля в Минск с кратковременным визитом прибывает Госсекретарь Майк Помпео. Изначально визит планировался на 4 января, однако события в Ираке отодвинули визит почти на целый месяц.
Зачем госсекретарь США едет в Беларусь? Своим мнением с Беларускай праўдай поделился бывший беларуский дипломат Валерий Ковалевский.
– Госсекретарь США Майк Помпео все-таки совершит визит по постсоветским странам, отложенный на месяц из-за конфликта в Иране. Изменилась ли миссия госсекретаря за прошедший месяц?
- Содержание и уровень двусторонних отношений существенно не поменялись. Но изменился контекст. В результате убийства в Багдаде иранского генерала Сулеймани напряжённость на Ближнем Востоке выросла. В Сенате Конгресса США набирает обороты процесс импичмента Трампа. Интересным фоном является то, что Джон Болтон, предыдущий высокопоставленный представитель администрации Трампа, посетивший Беларусь в сентябре прошлого года, будучи в прошлом свидетелем принятия многих решений в Белом доме, сейчас стал главной угрозой для самого Трампа. Зная стиль Лукашенко, можно ожидать, что он попробует «потроллить» Помпео упоминанием вскользь своего разговора с Болтоном.
Кроме того, сам Помпео попал под огонь критики из-за непрофессионального и авторитарного обхождения с американской журналисткой, которая задала ему вопрос, одновременно связанный с Украиной, импичментом Трампа и обращением Помпео с собственными дипломатами. В этой связи особый оттенок рисковости придаёт встрече госсекретаря США и президента Беларуси то, что личные встречи с Лукашенко стали предвестниками бесславного, скоропостижного завершения карьеры для некоторых иностранных политиков.
- 1 февраля Майк Помпео посетит Минск, где пробудет менее дня, и встретится с Лукашенко и Макеем. Какова повестка дня двусторонних переговоров?
- Это ознакомительная поездка Помпео с целью продемонстрировать флаг США на границах России. Не стоит ожидать, что он привезёт с собой конкретные масштабные предложения, которые выведут двусторонние отношения на новый уровень. Процесс нормализации отношений замедлился, и переговоры в Минске могут быть использованы, чтобы совместно выяснить, как придать процессу бóльшую динамику. Безусловно, встречи станут возможностью обменяться на высоком уровне позициями по основным вопросам двусторонней повестки и международной политики.
Наверняка, будут затронуты вопросы прав человека и демократии в Беларуси, но скорее в назывном, неультимативном порядке. Мы наблюдаем весьма сдержанную реакцию США на вспышки репрессий в Беларуси – нормой становится обсуждать такие проблемные вопросы за закрытыми дверями.
Одной из основных тем переговоров будет региональная безопасность, которая беспокоит и Беларусь, и США, которая и привела Помпео в Минск. В этом контексте наибольший интерес у США вызывают военно-политические отношения Минска и Москвы, и как это может усилить позиции России на восточных границах НАТО, а также кампания Кремля по принуждению к «углубленной интеграции».
- Означает ли приезд Помпео, что нормализация беларуско-американских отношений вступает в этап практической реализации?
- Не так легко вспомнить, когда отношения Беларуси и США были нормальными. Пожалуй, этот период закончился с референдумом 1996 года, когда Лукашенко установил полный контроль над управлением страной. После этого и до 2014 года были либо периоды ухудшения, либо временные передышки. Приезд Помпео ценен сам по себе: это фактически первый отдельный визит американского госсекретаря в Беларусь за всю историю (в 1994 году госсекретарь сопровождал президента США).
Наиболее практическим шагом по нормализации отношений на этом этапе станет взаимное возвращение послов, возможное уже в мае-июне этого года. Насколько известно, сейчас стороны готовятся к обмену послами, проходя внутренние процедуры и межгосударственные согласования. Можно ожидать, что полноценная работа посольств позволит ускорить и процесс нормализации отношений, и насыщение повестки дня практическими вопросами нарастающей сложности.
- Затронет ли Госсекретарь США проблему «углубленной интеграции»? Какой аспект в геополитическом проекте Лукашенко-Путина беспокоит Соединенные Штаты больше всего?
- США ценят независимость и суверенитет Беларуси, и ещё больше Вашингтон беспокоит стремление Кремля установить или усилить контроль над соседними странами. Хоть Соединённым Штатам не так просто понять местами противоречивую логику двусторонних отношений Беларуси и России, «углубленная интеграция» звучит угрожающе. В этом месте Помпео будет важно услышать от Лукашенко его оценки, заверения или даже просьбы. Пока поддержка Вашингтоном независимости и суверенитета Беларуси в основном ограничивается заявлениями. Но ослаблению зависимости от России могла бы способствовать полная отмена экономических санкций, поставки американской нефти в Беларусь на как можно более выгодных условиях или восстановление для Беларуси режима Обобщённой системы преференций, позволяющей экспортировать в США некоторую продукцию по сниженным таможенным тарифам.
С другой стороны, Помпео тоже есть о чём напомнить Лукашенко в вопросе укрепления независимости Беларуси: остановить преследование гражданского общества, дебеларусизацию и русификацию, обратить более пристальное внимание на господствующее российское информационное присутствие и повернуться к экономическим, политическим и социальным реформам, без которых способность Беларуси к сопротивлению посягательствам Кремля будет оставаться слабой, даже несмотря на желание внешних сил помогать.
В сумме, Запад готов Беларусь поддерживать, но не будет делать за неё основную работу. Попытки Лукашенко отдать защиту независимости Беларуси Западу на аутсорсинг понимания не найдут.
- В прессу просочилась информация, что Беларусь попадет в список стран, гражданам которой ограничат возможность приезжать в США. Иммиграционным указом двухлетней давности Дональд Трамп прикрыл границы США для граждан семи стран, сейчас к прежнему списку добавлены новые: Эритрея, Кыргызстан, Мьянма, Нигерия, Судан, Танзания и Беларусь. Действительно ли такая опасность существует?
- Такая вероятность существует. Госдепартамент США не опроверг эти сообщения. Минск также очень сдержанно отреагировал на эту информацию, что может говорить о неокончательном характере этого решения. Стоит дождаться официального уведомления, чтобы оценивать последствия включения Беларуси в санкционный список. Но зато можно дать оценку причин, по которым наша страна стала объектом такого произвольного решения.
Отчасти, это следствие долгого периода ограниченных отношений Беларуси и США, из-за которого в американском правительстве практически не видно сторонников Беларуси как таковой и здоровых отношений с ней за пределами ситуаций обострения региональной обстановки. В контексте международной политики Беларусь оказалась за пределами влиятельных, деятельных альянсов, страной с невнятной субъектностью и малозначительной экономикой, которую можно пнуть, и за это ничего не будет.
Георгий Громов
08:31 29/01/2020
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