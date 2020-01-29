Помпео не только хочет услышать оценку ситуации от Лукашенко, но и может напомнить про необходимость укрепления независимости Беларуси.





1 февраля в Минск с кратковременным визитом прибывает Госсекретарь Майк Помпео. Изначально визит планировался на 4 января, однако события в Ираке отодвинули визит почти на целый месяц.





Валерий Ковалевский. Зачем госсекретарь США едет в Беларусь? Своим мнением с Беларускай праўдай поделился бывший беларуский дипломат





– Госсекретарь США Майк Помпео все-таки совершит визит по постсоветским странам, отложенный на месяц из-за конфликта в Иране. Изменилась ли миссия госсекретаря за прошедший месяц?





- Содержание и уровень двусторонних отношений существенно не поменялись. Но изменился контекст. В результате убийства в Багдаде иранского генерала Сулеймани напряжённость на Ближнем Востоке выросла. В Сенате Конгресса США набирает обороты процесс импичмента Трампа. Интересным фоном является то, что Джон Болтон, предыдущий высокопоставленный представитель администрации Трампа, посетивший Беларусь в сентябре прошлого года, будучи в прошлом свидетелем принятия многих решений в Белом доме, сейчас стал главной угрозой для самого Трампа. Зная стиль Лукашенко, можно ожидать, что он попробует «потроллить» Помпео упоминанием вскользь своего разговора с Болтоном.





Кроме того, сам Помпео попал под огонь критики из-за непрофессионального и авторитарного обхождения с американской журналисткой, которая задала ему вопрос, одновременно связанный с Украиной, импичментом Трампа и обращением Помпео с собственными дипломатами. В этой связи особый оттенок рисковости придаёт встрече госсекретаря США и президента Беларуси то, что личные встречи с Лукашенко стали предвестниками бесславного, скоропостижного завершения карьеры для некоторых иностранных политиков.





- 1 февраля Майк Помпео посетит Минск, где пробудет менее дня, и встретится с Лукашенко и Макеем. Какова повестка дня двусторонних переговоров?





- Это ознакомительная поездка Помпео с целью продемонстрировать флаг США на границах России. Не стоит ожидать, что он привезёт с собой конкретные масштабные предложения, которые выведут двусторонние отношения на новый уровень. Процесс нормализации отношений замедлился, и переговоры в Минске могут быть использованы, чтобы совместно выяснить, как придать процессу бóльшую динамику. Безусловно, встречи станут возможностью обменяться на высоком уровне позициями по основным вопросам двусторонней повестки и международной политики.









Наверняка, будут затронуты вопросы прав человека и демократии в Беларуси, но скорее в назывном, неультимативном порядке. Мы наблюдаем весьма сдержанную реакцию США на вспышки репрессий в Беларуси – нормой становится обсуждать такие проблемные вопросы за закрытыми дверями.





Одной из основных тем переговоров будет региональная безопасность, которая беспокоит и Беларусь, и США, которая и привела Помпео в Минск. В этом контексте наибольший интерес у США вызывают военно-политические отношения Минска и Москвы, и как это может усилить позиции России на восточных границах НАТО, а также кампания Кремля по принуждению к «углубленной интеграции».





- Означает ли приезд Помпео, что нормализация беларуско-американских отношений вступает в этап практической реализации?





- Не так легко вспомнить, когда отношения Беларуси и США были нормальными. Пожалуй, этот период закончился с референдумом 1996 года, когда Лукашенко установил полный контроль над управлением страной. После этого и до 2014 года были либо периоды ухудшения, либо временные передышки. Приезд Помпео ценен сам по себе: это фактически первый отдельный визит американского госсекретаря в Беларусь за всю историю (в 1994 году госсекретарь сопровождал президента США).





Наиболее практическим шагом по нормализации отношений на этом этапе станет взаимное возвращение послов, возможное уже в мае-июне этого года. Насколько известно, сейчас стороны готовятся к обмену послами, проходя внутренние процедуры и межгосударственные согласования. Можно ожидать, что полноценная работа посольств позволит ускорить и процесс нормализации отношений, и насыщение повестки дня практическими вопросами нарастающей сложности.





- Затронет ли Госсекретарь США проблему «углубленной интеграции»? Какой аспект в геополитическом проекте Лукашенко-Путина беспокоит Соединенные Штаты больше всего?





- США ценят независимость и суверенитет Беларуси, и ещё больше Вашингтон беспокоит стремление Кремля установить или усилить контроль над соседними странами. Хоть Соединённым Штатам не так просто понять местами противоречивую логику двусторонних отношений Беларуси и России, «углубленная интеграция» звучит угрожающе. В этом месте Помпео будет важно услышать от Лукашенко его оценки, заверения или даже просьбы. Пока поддержка Вашингтоном независимости и суверенитета Беларуси в основном ограничивается заявлениями. Но ослаблению зависимости от России могла бы способствовать полная отмена экономических санкций, поставки американской нефти в Беларусь на как можно более выгодных условиях или восстановление для Беларуси режима Обобщённой системы преференций, позволяющей экспортировать в США некоторую продукцию по сниженным таможенным тарифам.





С другой стороны, Помпео тоже есть о чём напомнить Лукашенко в вопросе укрепления независимости Беларуси: остановить преследование гражданского общества, дебеларусизацию и русификацию, обратить более пристальное внимание на господствующее российское информационное присутствие и повернуться к экономическим, политическим и социальным реформам, без которых способность Беларуси к сопротивлению посягательствам Кремля будет оставаться слабой, даже несмотря на желание внешних сил помогать.





В сумме, Запад готов Беларусь поддерживать, но не будет делать за неё основную работу. Попытки Лукашенко отдать защиту независимости Беларуси Западу на аутсорсинг понимания не найдут.





- В прессу просочилась информация, что Беларусь попадет в список стран, гражданам которой ограничат возможность приезжать в США. Иммиграционным указом двухлетней давности Дональд Трамп прикрыл границы США для граждан семи стран, сейчас к прежнему списку добавлены новые: Эритрея, Кыргызстан, Мьянма, Нигерия, Судан, Танзания и Беларусь. Действительно ли такая опасность существует?





- Такая вероятность существует. Госдепартамент США не опроверг эти сообщения. Минск также очень сдержанно отреагировал на эту информацию, что может говорить о неокончательном характере этого решения. Стоит дождаться официального уведомления, чтобы оценивать последствия включения Беларуси в санкционный список. Но зато можно дать оценку причин, по которым наша страна стала объектом такого произвольного решения.









Отчасти, это следствие долгого периода ограниченных отношений Беларуси и США, из-за которого в американском правительстве практически не видно сторонников Беларуси как таковой и здоровых отношений с ней за пределами ситуаций обострения региональной обстановки. В контексте международной политики Беларусь оказалась за пределами влиятельных, деятельных альянсов, страной с невнятной субъектностью и малозначительной экономикой, которую можно пнуть, и за это ничего не будет.







