Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в беседе с НСН рассказал, как белорусы смотрят на идею об объединении государств.





- Социология показывает, что за полное объединение, то есть проще говоря, вхождение Беларуси в состав России, считанные проценты. Это я опираюсь в первую очередь на данные белорусской аналитической мастерской. При этом довольно велика доля тех, кто выступает за союзнические отношения с Россией. Можно говорить, что большая часть белорусов дружелюбно настроена по отношению к россиянам. Они считают, что нужно иметь хорошие отношения с Россией, союзнические даже, но вхождение в ее состав – очень непопулярная идея, маргинальная. За эти почти три десятилетия, пока существует независимая Беларусь уже ценность суверенитета довольно глубоко вошла в сознание белорусов, поскольку выросло уже целое поколение, а, может быть, и два поколения, видящих на картах в школах, что есть независимая Республика Беларусь», - объяснил Александр Класковский.





Заявление прозвучало в то время, когда российские СМИ обсуждают итоги собственного соцпороса. Согласно данным Левада-Центра, за создание общего государства Беларуси и России с единым руководством выступает 13% россиян, ещё 10% респондентов считают, что Беларусь должна войти в состав России. По мнению 44% россиян, принявших участие в опросе, Москва и Минск должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% респондентов уверены, что необходимо сохранить контакты на нынешнем уровне.