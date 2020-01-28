Нетаньяху снял с себя неприкосновенность и был обвинен по трем статьям
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лишил себя неприкосновенности, после чего ему во вторник, 28 января, официально предъявили обвинения по трем уголовным делам, сообщает телеканал CNN.
Израильский политик обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение по делам Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима.
Таким образом, политик стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом. Дата первого судебного заседания еще не назначена, но процесс по этим делам может затянуться на годы, говорится в сообщении телеканала.
Сам Нетаньяху в официальном комментарии назвал обсуждения его неприкосновенности "цирком" и "грязной игрой", в которой больше не хочет участвовать.
Израильского премьера подозревают в том, что он принял от влиятельных предпринимателей подарки общей стоимостью в 264 тысячи долларов. Также Нетаньяху обвиняют в содействии их бизнесу в ответ на выгодное для него освещение в СМИ. По этому делу ему грозит до 13 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху предъявят обвинения по трем уголовным делам. Защита израильского премьер-министра попыталась доказать непричастность политика к вменяемым ему преступлениям.
20:33 28/01/2020
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