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Бывший белорусский депутат заявила о серьезной болезни Путина

Анна Канопацкая в январе посетила Москву.


Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анна Канопацкая заявила в Facebook о серьезной болезни президента соседней России Владимира Путина.

«Из достоверных источников стало известно о серьёзной болезни Владимира Путина. Теперь становится ясно, чем вызвана такая спешка при реализации плана «B»», — отметила политик.

Напомним, что в январе в России был существенно изменен состав правительства, а также объявлено о проведении весной всенародного голосования по поводу предстоящего изменения Конституции.
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