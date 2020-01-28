Роман Яковлевский, который ссылается на свои источники. Об этом в эфире Еврорадио рассказал политический обозреватель, который ссылается на свои источники.





Яковлевский: "По некоторым сведениям, он [посол] может появиться в Беларуси намного раньше, чем ожидали в Минске... До лета. Получается, что до президентских выборов как в Беларуси, так и в Соединенных Штатах... По некоторым сведениям, это было большой неожиданностью для белорусской стороны".





Послы были отозваны после того, как весной 2008-го США ввели санкции против "Белнефтехима" как реакцию на нарушение прав человека в нашей стране. Минск отозвал своего посла и предложил уехать послу Соединенных Штатов Карен Стюарт.





Штат американского посольства в Минске сократили с 35 до 5 человек, диппредставительство возглавлял временный поверенный.





Потепление отношений произошло в 2014 году. Неоднократно о желании улучшить отношения с США заявлял Александр Лукашенко.









О том, что Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные отношении на уровне послов, стало известно в сентябре 2019-го.





Тогда это было объявлено по итогам встречи Александра Лукашенко и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла. Хейл заявил об "историческом моменте в белорусско-американских отношениях". Точная дата приезда американского посла не называлась.





1 февраля ожидается официальный визит в Беларусь главы Государственного департамента США Майка Помпео. Перед этим он посетит Украину.





Политический обозреватель Роман Яковлевский считает, что в Вашингтоне могут быть политики, которые надеются "оторвать Лукашенко от Москвы". Яковлевский не верит в такое развитие событий. "Путаются надежды с иллюзиями", — говорит он.





Политический обозреватель считает, что "Соединенные Штаты возвращаются в регион".





Во времена президента Барака Обамы американцы соглашались, что наша страна находится в сфере влияния России. Теперь же, говорит Роман Яковлевский, у Вашингтона другая позиция, это ответ на "агрессивную политику Москвы".





И с этим связана активность американской дипломатии.