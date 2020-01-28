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Яковлевский: Посол США может появиться намного раньше, чем ожидали в Минске

Посол США может появиться в Беларуси уже весной 2020-го.

Яковлевский: Посол США может появиться намного раньше, чем ожидали в Минске
Об этом в эфире Еврорадио рассказал политический обозреватель Роман Яковлевский, который ссылается на свои источники.

Яковлевский: "По некоторым сведениям, он [посол] может появиться в Беларуси намного раньше, чем ожидали в Минске... До лета. Получается, что до президентских выборов как в Беларуси, так и в Соединенных Штатах... По некоторым сведениям, это было большой неожиданностью для белорусской стороны".

Послы были отозваны после того, как весной 2008-го США ввели санкции против "Белнефтехима" как реакцию на нарушение прав человека в нашей стране. Минск отозвал своего посла и предложил уехать послу Соединенных Штатов Карен Стюарт

Штат американского посольства в Минске сократили с 35 до 5 человек, диппредставительство возглавлял временный поверенный. 

Потепление отношений произошло в 2014 году. Неоднократно о желании улучшить отношения с США заявлял Александр Лукашенко.


О том, что Минск и Вашингтон решили восстановить межгосударственные отношении на уровне послов, стало известно в сентябре 2019-го. 

Тогда это было объявлено по итогам встречи Александра Лукашенко и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла. Хейл заявил об "историческом моменте в белорусско-американских отношениях". Точная дата приезда американского посла не называлась.

1 февраля ожидается официальный визит в Беларусь главы Государственного департамента США Майка Помпео. Перед этим он посетит Украину. 

Политический обозреватель Роман Яковлевский считает, что в Вашингтоне могут быть политики, которые надеются "оторвать Лукашенко от Москвы". Яковлевский не верит в такое развитие событий. "Путаются надежды с иллюзиями", — говорит он.

Политический обозреватель считает, что "Соединенные Штаты возвращаются в регион". 

Во времена президента Барака Обамы американцы соглашались, что наша страна находится в сфере влияния России. Теперь же, говорит Роман Яковлевский, у Вашингтона другая позиция, это ответ на "агрессивную политику Москвы". 

И с этим связана активность американской дипломатии.
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