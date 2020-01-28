Протокол правонарушения составлен по части 1 статьи 23.34 КоАП. Дело рассматривает судья Павел Жечко.





Свидетелями со стороны милиции выступают Максим Поляков и Денис Кашинский.





Добротвор ходатайствует о ведении процесса на белорусском языке. Однако судья ссылается, что в Беларуси два государственных языка и отказывает в ходатайстве.





Из материалов дела следует, что протоколы переделывались и дело приостанавливалось по причине невозможности установить местонахождение Добротвора.





Сам Добротвор заявляет, что не являлся участником акции, а работал там в качестве журналиста. Вину не признает.





"На таких мероприятиях я работаю журналистом постоянно. За последние 5 лет не пропустил ни одного. Я обозначил себя бейджем "пресса", – заявляет он.





Также ссылается на то, что у него на воспитании пятеро детей.





"Как-то обозначен был Добротвор?" – опрашивает судья свидетеля Кашинского.





"Нет, никаких флагов на нем не было".





"А другие обозначения? Какие бейджи", – уточняет судья.





"Не было".





Тогда Добротвор надевает куртку и бейдж, спрашивает у свидетеля, так ли он выглядел?





"Куртка по-моему эта, а бейджа не помню".





Судья опрашивает омоновца Максима Полякова.





Он говорит, что каких-то плакатов или флагов на Добротворе не видел.





"По поводу лозунгов не могу точно сказать, толпа выкрикивала, а он – не знаю".





Суд переходит к исследованию материалов дела.





Просматривается оперативное видео.





Добротвор считает, что видеозапись подтверждает слова свидетелей. Ведь на нем нет флагов, он там снимает (то есть был там в качестве журналиста).





Судья спрашивает, имел ли Добротвор на акции удостоверение журналиста СМИ.





Тот говорит, что имел.





Объявляется перерыв до 11 часов для принятия решения.





Выносится постановление – за участие в несанкционированном массовом мероприятии штраф в размере 10 базовых величин (270 рублей).





Первый штраф Илья Добротвор получил за участие в акции протеста против углубленной интеграции с Россией. 26 декабря суд Московского района Минска вынес постановление о наказании активиста штрафом в размере 30 базовых величин.