+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко правительству: Война идет, а вы болтовней занимаетесь

Лукашенко придумал, как спасти Витебскую область: всех объединить и заставить работать.


Во время сегодняшнего совещания по АПК Витебской области он заявил: "Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Война идет, а вы болтовней занимаетесь"

В целом телеграм-канал Пул Первого отмечает по итогам совещания важные моменты:

- Агрохолдинги будут существовать. Лукашенко не против, что они будут расширяться за счет хозяйств, но хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность; 

- Хозяйства, которые не могут самостоятельно эффективно работать - рассмотрят под приватизацию и продажу инвесторам;

- Списания долгов ни для кого не будет (а накопилось Br3 млрд). "Долг платежом красен";

- Нужно напрячься и работать! Но при этом железно - вовремя платить людям нормальную зарплату!

- Витебская область - зона критического земледелия. Поэтому упор на производство мяса и молока;


- Жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина;

- Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев;

- Сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому важно искать резервы по всем направлениям.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru