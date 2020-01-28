Лукашенко правительству: Война идет, а вы болтовней занимаетесь
Лукашенко придумал, как спасти Витебскую область: всех объединить и заставить работать.
Во время сегодняшнего совещания по АПК Витебской области он заявил: "Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Война идет, а вы болтовней занимаетесь"
В целом телеграм-канал Пул Первого отмечает по итогам совещания важные моменты:
- Агрохолдинги будут существовать. Лукашенко не против, что они будут расширяться за счет хозяйств, но хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность;
- Хозяйства, которые не могут самостоятельно эффективно работать - рассмотрят под приватизацию и продажу инвесторам;
- Списания долгов ни для кого не будет (а накопилось Br3 млрд). "Долг платежом красен";
- Нужно напрячься и работать! Но при этом железно - вовремя платить людям нормальную зарплату!
- Витебская область - зона критического земледелия. Поэтому упор на производство мяса и молока;
- Жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина;
- Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев;
- Сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому важно искать резервы по всем направлениям.
14:26 28/01/2020
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