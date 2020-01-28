Только 10% россиян хотят, чтобы Беларусь вошла в состав России
За вхождение Беларуси в состав России выступает 10% россиян. Это следует из социологического опроса, который провёл российский Левада-центр.
44% опрошенных полагают, что Беларусь и Россия должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. За образование общего государства с единым руководством выступают 13%, а еще 10% заявляют, что Беларусь должна войти в состав России.
Большинство россиян заинтересованы не в политической, а в экономической интеграции с Беларусью.
Эксперт "Московского центра Карнеги" Андрей Колесников говорит, что Левада-центр и центр Карнеги устраивали совместное исследование. Оно показало, что россияне считают Беларусь одной из трёх стран — примеров для подражания. А Александр Лукашенко, по данным ВЦИОМа в январе, остаётся самым популярным у россиян иностранным политиком.
12:20 28/01/2020
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