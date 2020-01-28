Недавно в Украине разгорелся скандал: некоторые министры в декабре получили слишком большие премии. Об этом стало известно благодаря тому, что сведения о доходах высоких чиновников публикуются на сайте Кабинета министров.





Есть в открытом доступе и зарплаты членов российского правительства. TUT.BY спросил у белорусского Совета министров, почему у нас, в отличие от соседей, не обнародуется информация о доходах правительства.





— Согласно статье 35 закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» сведения, содержащиеся в декларациях о доходах и имуществе, не подлежат распространению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, — сказано в ответе, пришедшем из Совмина на наш запрос. — В настоящее время законодательными актами не предусмотрена возможность распространения информации о задекларированных доходах членов правительства Республики Беларусь.





Ранее TUT.BY отправлял аналогичный запрос в Палату представителей, однако и там нам не сказали, сколько зарабатывают парламентарии, сославшись на то, что «использование информации о частной жизни физического лица и персональных данных допускается только с письменного согласия физического лица».





По мнению старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, раскрытие информации о доходах чиновников и госслужащих — это «хорошая, разумная идея», поскольку их работа оплачивается из бюджета, который своими налогами пополняют все жители страны.





— Зарплата айтишника, бизнесмена, другого сотрудника частной компании — это дело конкретной частной компании. Но депутаты, работники министерств и государственных предприятий, пожарные, педагоги, врачи живут на наши деньги, поэтому обществу важно получать информацию об их зарплатах.





Если вы, например, нанимаете человека убрать у вас в квартире или заменить розетку, вы решаете, готовы ли вы заплатить ему за эту работу именно столько. Здесь действует такой же принцип, — объяснял Лев Львовский.





За публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников на высоких постах выступает и генпрокуратура. В мае прошлого года ведомство предложило публиковать эти данные в электронном виде в открытом доступе среди прочих мер по борьбе с коррупцией.





— Президент говорил о том, что люди должны знать о чиновниках: что у них есть, на что они живут, какие у них строения, машины и т. д. Это нормальная мировая практика, ничего удивительного здесь нет, — прокомментировал такое предложение генпрокурор Александр Конюк. — Смотрю сайты, российские, украинские, там видно, что есть у президента, у Зеленского.









Как публикуют данные о зарплатах министров в России, Украине, Литве и Польше

В России сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера правительства публикуются на сайте российского правительства.





Так, согласно этим данным, бывший российский премьер Дмитрий Медведев в прошлом году задекларировал доход в почти 10 миллионов российских рублей (343 тысячи белорусских), а министр обороны Сергей Шойгу — 11,5 миллиона российских рублей (399 тысяч белорусских).





Известны и доходы новых российских министров, которые уже давно на госслужбе и потому тоже публиковали свои декларации за прошлый год.





Например, новый премьер-министр России Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу, в 2018 году задекларировал доход в 19 миллионов российских рублей (почти 650 тысяч белорусских).





А меньше всего из нового правительства в прошлом году заработала новая министр культуры Ольга Любимова, которая до назначения возглавляла департамент кинематографии Минкульта. Ее доход составил 2,5 миллиона российских рублей (85,5 тысячи белорусских).





В Украине зарплаты членов правительства тоже публикуются на сайте Кабинета министров, причем не в виде декларации с указанием годового дохода, а фактически в виде расчетника с ежемесячной зарплатой. Например, зарплата премьер-министра Украины Алексея Гончарука за декабрь 2019 года составила 76 190 гривен (6614 белорусских рублей), из них 36 190 гривен (3141 рубль) — это премия.





Из-за публикации таких подробных деклараций в Украине недавно разгорелся скандал. Оказалось, что за счет премий декабрьские зарплаты министров выросли в несколько раз.





Например, министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак в декабре получила зарплату в 212,6 тысячи гривен (18,5 тысячи рублей), из них премия — 175 тысяч гривен (15,2 тысячи рублей). А министр юстиции Денис Малюська в декабре заработал 226,4 тысячи гривен (19,7 тысячи рублей), при этом премия потянула на 190,4 тысячи гривен (16,5 тысячи рублей).





Зарплаты членов правительства Литвы есть на сайте аппарата правительства. Среднемесячная зарплата премьер-министра Саулюса Сквернялиса в прошлом году составила 5628 евро (и выросла по сравнению с 2018 годом на 1389 евро).





Зарплаты министров и других работников министерств можно найти на сайтах соответствующих ведомств. Например, среднегодовая зарплата министра финансов Литвы в прошлом году составила 4622 евро, а министра иностранных дел — 5103 евро.









В Польше зарплата премьер-министра составляет 14,6 тысячи злотых в месяц (8015 рублей), а зарплата министра — 12,7 тысячи злотых (6972 рубля).