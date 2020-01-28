Юрист, лидер гражданской инициативы против беззакония в судах Тамара Сергей не скрывает эмоций, рассказывая о произошедшем с одним из активистов.

71-летний пенсионер Александр Коваленко находится в СИЗО по обвинению в незаконном обороте наркотиков. История, которую женщина поведала « Cалідарнасці », действительно поражает. Вот уже 3 месяцанаходится в СИЗО по обвинению в незаконном обороте наркотиков.





28 января над ним должен состоятся суд, в котором сам мужчина отказывается участвовать. Свое присутствие в суде он считает бессмысленным, потому что все происходящее в последнее время не дает ему возможности надеяться на законное правосудие.





Как пенсионер стал злостным «наркодилером»





17 октября Александр Яковлевич Коваленко запомнит надолго. В этот день утром он вышел в магазин из своего подворья в городе Бобруйске. Пенсионер в последнее время мало где бывал, поскольку не позволяло здоровье. Прогулки вдоль речки, что рядом с домом, и магазин — вот, пожалуй, и все его перемещения.





В этот день, выходя из дома, Александр Яковлевич поднял за калиткой смятую пачку от сигарет, рассчитывая выкинуть около магазина — он, как это и предписывает закон, постоянно убирал мусор за территорией своего двора. Увы, до магазина пенсионер так и не дошел.





— На подступах его скрутили, жестко повалили на землю, заломали руки и увези в СИЗО, — рассказывает юрист Тамара Сергей. — Позже станет известно, что Александр Яковлевич подозревается в незаконном обороте наркотиков. Якобы у него нашли клочок бумаги, пропитанный веществом, содержащим димедрол и метадон в объеме 0,0047 г.





Где именно нашли этот «наркотический» клочок бумаги, непонятно. По словам Тамары Сергей, данные в документах разнятся.





— В одном читаю, что это связано с найденной у Александра Яковлевича пачкой от сигарет, а в другом документе: «обследовав территорию, обнаружили клочок бумаги…». Но, простите, по этой дороге, вдоль калитки пенсионера, люди ходят к реке, и любой может кинуть там все что угодно, — рассказывает юрист.





Трое суток пенсионера продержали в СИЗО, и тут же, не выпуская, предъявили новые обвинения, возбудив дело уже по ч. 2 ст. 328 (незаконные с целью сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств). Неожиданно, по данным следствия, вскрылись новые «данные».





В деле сказано, что якобы в апреле 2019 года в отношении Александра Коваленко проводилась «проверочная закупка» и якобы пенсионер продал 0,037 г того же наркотического средства, получив за это 440 рублей.





— Чтобы понять всю абсурдность этого обвинения, надо иметь представление, как проводится «проверочная закупка», — поясняет Тамара Сергей. — Это конкретное оперативно-розыскное мероприятие. Под него берутся деньги из казны, помечаются или переписываются купюры, на них у предполагаемого преступника покупаются наркотики. При этом ведется аудио- и видеосъемка. Дальше преступника задерживают.





А тут получается, что, зная о «преступной деятельности» пенсионера Коваленко, оперативники купили у него наркотики, заплатили за них государственные деньги и оставили «преступника» спокойно расхаживать полгода на свободе, тратить эти государственные деньги и дальше совершать на них свои «злодеяния». Нет слов, чтобы даже прокомментировать этот абсурд!





Юрист рассказывает, что, написав огромное количество протестов по разным нарушениям и везде получив отказы, она и ее коллеги даже попытались обжаловать действия сотрудников милиции, которые якобы проводили «проверочную закупку» и при этом не арестовали «преступника», а наоборот «способствовали его преступной деятельности, выдав ему на это государственные средства». Впрочем, на этот протест им также пришел отказ.









Кому и зачем понадобился пенсионер Коваленко?





Александр Коваленко и его жена Валентина — активисты инициативы против беззакония в судах. Много лет пенсионеры обивают пороги госучреждений, пытаясь добиться справедливости в отношении своей семьи. Именно Валентина Коваленко обращалась с плакатом к Александру Лукашенко около его Администрации, за что получила огромный штраф.





Что же касается Александра Коваленко, то он, пока пытался отстоять находящегося за решеткой сына, в 2007 году даже сам получил срок. 3 года и 2 месяца мужчина отсидел за решеткой, прежде чем обвинения в отношении него было признано сфальсифицированным. Тогда Александр Коваленко получил денежную компенсацию.





— Когда он начал бороться за сына, ему стали поступать звонки с угрозами. Так и говорили: «Сядешь вместе с сыном», — рассказывает Тамара Сергей. — Вот обещали посадить — и посадили. Эти три года в тюрьме окончательно подорвали Александру Яковлевичу здоровье. В этот же раз, я опасаюсь, речь может идти уже о его жизни.





По словам юриста, нарушений в отношении пенсионера — огромное множество. До сих пор ему даже не предоставили материалов дела для ознакомления.





— Как человек может защищать себя в суде, если он даже не может узнать, за что сидит? — возмущается Тамара Сергей. — Ситуация, в которой оказался Александр Яковлевич, — это банальная месть в ответ на его активность. И ни одна из структур, куда мы обращались, не желает восстанавливать нарушенные права. Три месяца — десятки жалоб, мотивированных, обоснованных, — и ни одного мотивированного ответа. Даже Администрация президента не смогла получить от МВД мотивированный ответ.









28 января по делу Александра Коваленко должен состояться суд. По непонятным причинам процесс будет идти в суде Глусского района, а не в Бобруйске.





— Очевидно, чтобы на суд никто не смог приехать, — комментирует Тамара Сергей. — Жене Коваленко даже не говорят время начала процесса. Привезут туда Александра Яковлевича или уже принесут, неизвестно. Сам он, судя по письмам, отказывается участвовать в этой заключительной сцене спектакля. Ведь понятно, что один пенсионер не может противостоять всей этой системе, которая ополчилась против него.