Армия будет работать над повышением престижа службы

При этом дополнительных возможностей по этой части у военного ведомства не появится.





20 января стало известно, что министр обороны Беларуси Андрей Равков назначен госсекретарем Совбеза страны. Начальником Генерального штаба армии стал генерал Александр Вольфович, который последние месяцы исполнял обязанности НГШ и считался очевидным фаворитом. Новым министром обороны стал Виктор Хренин, пишет Belarus in focus.





Отметим, что и А. Вольфович, и В. Хренин выделили в качестве приоритета своего руководства работу с кадрами военного ведомства. С учетом того, что значительного наращивания финансирования Минобороны в ближайшие 10 лет не планируется, очевидно, что основной упор будет сделан на меры, которые не потребуют значительных бюджетных вливаний.





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Можно ожидать определенных улучшений бытовых условий и смягчения ограничений для военнослужащих срочной службы, а также расширения списка привилегий и льгот для лиц, прошедших такую службу. Продолжится информационная деятельность военного ведомства с целью наращивания уровня доверия со стороны общества и повышения престижа профессии офицера среди молодежи. Однако открытым остается вопрос, способен ли пропагандистский аппарат минобороны в его нынешнем виде к качественному и содержательному изменению своей работы.









Вопрос кадрового обеспечения потребностей армии останется актуальным на обозримую перспективу. Для его долговременного позитивного разрешения требуются серьезное финансовое обеспечение, изменение внутрикорпоративной культуры в части отношения к военнослужащим срочной службы и младшим офицерам, а также кардинальное изменение военно-гражданской коммуникации. Для чего потребуются не только новые подходы и технические инструменты, но и новые люди в военном ведомстве.





Решения подобного характера могут быть приняты только на высшем политическом уровне и выходят за пределы мандата Министра обороны. А. Лукашенко же традиционно считает, что проблема не в неэффективности системы, а в нерадивости исполнителей.







