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Экс-милиционер о судах над защитниками независимости: Это полный беспредел

Бывший работник милиции пришел поддержать гомельского активиста.




Гомельского активиста Бориса Аникеева наказали штрафом в размере 15 базовых величин за участие в акции в поддержку независимости Беларуси.

Такое решение вынес судья Железнодорожного районного суда Гомеля Николай Круподеров, сообщает «Радыё Рацыя».

По оштрафованного активиста Бориса Аникеева, никакой интриги в работе судьи не было: «Независимость наша очень дорогая получается. За все приходится платить — кто своим здоровьем, кто-то сутки получает, кто-то штрафы».

Игорь Казубов в первой половине 1990-х годов работал милиционером. В суд над Борисом Аникеева он пришел, чтобы поддержать гражданина, которого наказывают за мирную акцию в поддержку Беларуси.

«Это полный беспредел. Я работал с 1991 по 1996 - ни одного протокола за политические статьи у нас не было никогда. А теперь это поставлено на сплошной поток. В Беларуси государства нет, у нас есть указы и декреты», — говорит Игорь Казубов.
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