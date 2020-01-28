











Гомельского активиста Бориса Аникеева наказали штрафом в размере 15 базовых величин за участие в акции в поддержку независимости Беларуси.





Такое решение вынес судья Железнодорожного районного суда Гомеля Николай Круподеров, сообщает «Радыё Рацыя»





По оштрафованного активиста Бориса Аникеева, никакой интриги в работе судьи не было: «Независимость наша очень дорогая получается. За все приходится платить — кто своим здоровьем, кто-то сутки получает, кто-то штрафы».





Игорь Казубов в первой половине 1990-х годов работал милиционером. В суд над Борисом Аникеева он пришел, чтобы поддержать гражданина, которого наказывают за мирную акцию в поддержку Беларуси.





«Это полный беспредел. Я работал с 1991 по 1996 - ни одного протокола за политические статьи у нас не было никогда. А теперь это поставлено на сплошной поток. В Беларуси государства нет, у нас есть указы и декреты», — говорит Игорь Казубов.