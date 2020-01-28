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Сумма штрафов за акции в поддержку независимости приблизилась к $60000

В Беларуси продолжаются суды над участниками несанкционированных уличных акций в поддержку независимости, которые прошли в декабре в Минске и в регионах.

Фото на память в суде / spring96.org

В Беларуси продолжаются суды над участниками несанкционированных уличных акций в поддержку независимости, которые прошли в декабре в Минске и в регионах. Штрафовать и отправлять под административный арест их участников начали еще в конце 2019-го. Суды продолжаются и в 2020 году. Всего их состоялось более 160. В понедельник было вынесено штрафов на сумму 2700 долларов. А как подсчитали правозащитники, их общая сумма приблизилась к $60000. 11 человек были осуждены в общей сложности на 315 суток ареста.

Как информировало Еврорадио, видеоблогера Дмитрия Козлова ("Серого Кота") осудили еще на 15 суток административного ареста — всего их у него 120(!). Он отсидел 26 суток, после чего был выпущен — якобы, на время дезинфекции в изоляторе. 27 января "Серый Кот" был в эфире Еврорадио.


В понедельник в столице оштрафовали политика Николая Статкевича, журналистку газеты "Новы час" Диану Середюк — по 1350 рублей, Андрея Кудика — на 1080 рублей, первого посла Беларуси в Германии Петра Садовского, известного переводчика Левона Борщевского — по 810 рублей каждого. В Гомеле на 405 рублей оштрафован Борис Аникеев.
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