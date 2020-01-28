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В Витебске задержаны активисты «Европейской Беларуси»

Один из задержанных, Алесь Круткин остается под стражей до суда, сообщает "Европейская Беларусь".

В понедельник 27 января сотрудники милиции задержали двух активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь". Алеся Круткина и Наталью Спиридонову доставили в РОВД Октябрьского района Витебска, где обвинили в расклеивании листовок, появившихся ранее в центре города.

Как сообщила Наталья Спиридонова, на них составили протоколы по статье 17.1 КоАП. После составления протокола в Октябрьском РОВД активистку увезли в отделение милиции, где на нее был составлен второй протокол по статье 21.14 КоАП.

Наталью Спиридонову освободили через три часа под подписку в связи с тем, что у нее на иждивении находится мать-инвалид. Алесь Круткин после оформления протокола отправлен в ИВС до суда. Протокол по 17.1 КоАП был составлен старшим инспектором Октябрьского РОВД майором милиции Юрием Василенко. Протокол по 21.14 КоАП составил старший участковый, майор милиции Владимир Козловский.
Вясна
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