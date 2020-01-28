Черная тень Ермошиной на оппозиционных праймериз

Пять оппозиционных партий договорились выдвинуть единого кандидата на президентские выборы с помощью праймериз. Сам факт того, что ведущие партии договорились и смогли разработать совместный проект, достоен уважения. Еще важнее, что делается попытка реализовать этот проект в виде политической кампании и с помощью широкой общественности.





Однако процедура, механизм проведения праймериз вызывает вопросы и недоумение. Смотрите, что получается. Общий кандидат будет избран по 4 составляющим с системой баллов: голосования во время поездок в регионах (30 баллов), голосования в интернете (30 баллов), голосования на итоговом Конгрессе демсил (30 баллов). Еще 10 баллов поддержки распределят между участниками структур, организующих процедуру. Всего - 100 баллов.





Таким образом, представители партий, которые организуют процедуру, автоматически получают 10 баллов. Кандидат, поддержанный на Конгрессе демократических сил, получает 30 баллов. Как известно, участники конгресса - это активисты оппозиции.





Еще 30 баллов фаворит получит во время голосования в регионах. Очевидно, что участвовать в этих собраниях или процедуры выборов «единого» в областных и районных центрах будут, как правило, те же активисты оппозиции. Люди с улицы вряд ли придут на те собрания. Хотя бы ради того, чтобы не попасть под бдительное око (видеокамеры) милиции и КГБ. (Разве есть сомнения, что спецслужбы не оставят без внимания такое важное для режима мероприятие?)









Итак, выходит, что 70 из 100 возможных баллов единый кандидат получит от оппозиционных активистов. А на широкую общественность в интернете, социальных сетях остается только 30 баллов. Менее трети. Оппозиционные партии получат не просто контрольный пакет акций, а механизм, который предусматривает гарантированный результат. Победит один из партийных лидеров. Чужим кандидатам, людям извне оппозиции ничего не светит. Вам это ничего не напоминает? Я-то заметил за плечами лидеров, которые давали пресс-конференцию, черную тень Лидии Ермошиной. Наверное, действительно в Беларуси что ни конструируй, выходит автомат Калашникова. Такая здесь атмосфера и почва.





Мне могут возразить: поскольку оппозиция устраивает этот проект, то она и создает для себя преимущества. Какие претензии? Если кто-то недоволен, то пусть реализует некий подобный проект для себя.





И, кроме того, нужно создать страховку от ситуации, когда в этот процесс включиться некий «засланный казачок», условный Гайдукевич, да возьмет и победит.





Все так. Но напомню, какова была дебютная идея. Выбрать единого кандидата с помощью широкой общественности. С учетом того, что интернетом сегодня пользуется свыше 70% белорусов, можно организовать широкую дискуссию за пределами государственных медиа, включить в обсуждение будущего Беларуси все общество, разрушить монополию режима на СМИ. Люди, которые будут участвовать в дискуссии, выборах единого, обнаружат готовность поставить за него свою подпись. В результате чего проблема сбора 100 тысяч подписей решится гораздо легче. Людей, которые примут участие в праймериз через интернет, проще мобилизовать на поддержку единого кандидата в офлайне.





И вот теперь выясняется, что для всей огромной массы пользователей интернета оппозиция выделила маленький участок, размером менее трети голосов. Мол, и ни в чем себе не отказывайте.









То есть получается, что первоначальная идея смазана. Выбирать единого кандидата будет оппозиционная тусовка, а остальному обществу предложено просто поиграться в политику. Но тот, кто понравится узкому кругу оппозиционных активистов, может совсем не понравиться обычному обывателю, который разочаровался в Лукашенко и оглядывается по сторонам, есть ли кто-то другой на горизонте. Или это не важно?





И еще. К единому кандидату выдвинули шесть требований. Одно из них предусматривает выход из ОДКБ и Союзного государства. Вряд ли кто будет спорить, что большинство белорусов это предложение сегодня не поддерживает. Но единый кандидат должен ориентироваться на то, чтобы получить электоральное большинство.





Или может задачу достичь победы, хотя бы электоральной, никто и не ставит? Ну, тогда все становится на свои места. Но чтобы согреться, такая длинная и сложная процедура не нужна.



