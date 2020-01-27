ООН просят отменить регистрацию “союзного договора”

Так нахрена? – спросила Беларуская праўда у Игоря Ледника, который в оргкомитете Всебеларуского конгресса за независимость, назначенного на 15 марта, отвечает за международно-правовое направление.





– Что значит для Беларуси ”углубленная интеграция” с Россией через призму ее международных обязательств?





– Это совместный с россиянами демонтаж международного режима ядерного нераспространения и евроатлантической системы безопасности. 27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь, которая провозгласила верховенство народа в определении своей судьбы и реализацию Беларусью своих неотъемлемых прав как суверенного государства. Декларацией территория Беларуси была объявлена безъядерной зоной. Лишившись ядерного оружия, Беларусь, благодаря Украине, получила гарантии безопасности от ядерных держав: России, Великобритании и США – по Будапештскому меморандуму. Так Беларусь с Украиной стали участниками международного режима нераспространения ядерного оружия.





Гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму основаны на принципах Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ. Отказавшись от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности на принципах ОБСЕ, Беларусь с Украиной усилили международный режим нераспространения ядерного оружия и евроатлантическую систему безопасности и увязали их существование с реализацией нашими странами прав, присущих их государственному суверенитету, и с их территориальной целостностью.





– Суверенитет и независимость Беларуси сейчас связан с территориальной целостностью Украины?





– Да! Если беларусы откажутся от принципов ОБСЕ и согласятся на “углубленный союз” со страной-агрессором, то они создадут в мировой практике прецедент, когда в вооруженное противостояние друг с другом будут вовлечены страны, получившие гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. Беларусы будут вынуждены в составе “союзной” армии с россиянами защищать “союзный” Крым.









– Что будет предлагаться на Конгрессе? Какой выход?





– Могу говорить только за себя. 9 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию №1988 (2014) “Последние события в Украине: угрозы для функционирования демократических институтов” с рекомендацией заключать дополнительные соглашения к Будапештскому меморандуму, которые бы гарантировали независимость, суверенитет и территориальную целостно ь Украины. 11 июня 2015 года утверждена совместная декларация по цифровой экономике стран ЕС и Восточного партнерства с моим предложением о присоединении стран-партнеров к программе eUnion. Эту программу создали страны ЕС, кандидаты в ЕС и участники Европейской зоны свободной торговли (EFTA), которые 18 ноября 2009 года подписали в шведском Мальме европейскую декларацию об электронном правительстве. Присоединением Украины и Беларуси к eUnion будет выполнена рекомендация резолюции ПАСЕ по дополнительным соглашениям к Будапештскому меморандуму.





– С Беларусью при Лукашенко все ясно, а что мешает Украине в течение пяти лет присоединиться к eUnion?





– Вот об этом мы и узнаем на Конгрессе! Мы попросим МИД Украины отчитаться перед Всебеларуским Конгрессом за независимость – почему до сих пор Киев проводит в жизнь прокремлевскую политику безальтернативности ”Минских соглашений”, которые заключены в ущерб гарантиям безопасности Украины по Будапештскому меморандуму? Из-за них почти каждый день гибнут люди. В каком состоянии сейчас находится уголовное дело по ”Минским соглашениям ” в Службе безопасности Украины, возбужденное по моей инициативе? Что с административным делом в суде, возбужденным по моему иску против Администрации Президента Украины Владимира Зеленского, которая проигнорировала предложение придерживаться Будапештского меморандума и присоединяться к eUnion? Из-за “безальтернативного Минска “мы сегодня не можем начать реализацию “дорожных карт” (eUkraine + eUnion) и (eBelarus + eUnion) при поддержке стран-гарантов США и Великобритании, что способствует вовлечению Беларуси в “углубленный союз”, где сегодня находится украинский Крым.





- Прозвучит ли на Конгрессе голос украинцев в поддержку Будапештского меморандума?

– Вот с этим возникли большие проблемы! В России против украинцев, которые защищают свою страну, апеллируя к Будапештскому меморандуму, возбуждены уголовные дела за покушение на территориальную целостность России. Лукашенко перед Путиным имеет обязательства в рамках общей базы данных по уголовному преследованию. Поэтому мы будем просить МИД Украины, чтобы было обеспечено участие украинцев в Конгрессе по скайпу-включению. Мы хотим услышать на Конгрессе автора идеи Будапештского меморандума Павло Жевниренко, первого генпрокурора Украины и его заместителя Виктора Шишкина и Николая Голомшу, председателя Национальной ассамблеи гражданского сектора Украины Ивана Перухова и их коллег, которые защищали Украину с оружием в руках.





– То есть всем участникам Конгресса за независимость и против “Союзного государства”, в составе которого украинский Крым, может грозить уголовное преследование со стороны России за покушение на ее территориальную целостность?





– Естественно. Но Беларусь не собственность Лукашенко, чтобы ею торговать. На Беларусь Уставом ООН возложены обязательства придерживаться международного права, причем задолго до прихода Лукашенко к власти. Поэтому Беларуская социал-демократическая партия (Грамада) направила в ООН обращение об отмене регистрации в Секретариате ООН “союзного договора“ из – за нахождения украинского Крыма в ”союзном государстве” – обязательства Беларуси перед Украиной и ООН выше обязательств Лукашенко перед Путиным.





– Каких результатов вы ожидаете от Конгресса?





– Во-первых, Конгресс должен подтвердить верховенство народа в определении своей судьбы, потому что он, и только он является единственным носителем суверенитета Беларуси. Конгресс заявит всему миру о непризнании “союзного государства” с Россией согласно международной политике непризнания измененного статуса украинской АР Крым (по итогам прошедшего 16 марта 2014 года в Крыму “референдума”), которая со ссылкой на гарантии безопасности Украины по Будапештскому меморандуму утверждена 20 марта 2014 года Верховной Радой Украины декларацией о борьбе за освобождение Украины и 27 марта 2014 года Генассамблеей ООН резолюцией о территориальной целостности Украины. И главное – принятые на Всебеларуском Конгрессе за независимость решения должны стать поводом для международного сообщества введения санкционной политики против Лукашенко с Путиным, которые своим “союзным государством” разрушают режимы ядерной и евроатлантической безопасности. Для нас важно после конгресса предпринять вместе с украинцами консультации со странами-гарантами по Будапештскому меморандуму по восстановлению этих режимов.





– Лукашенко вы не учитываете? Ведь он же подписал Будапештский меморандум от имени Беларуси?





– Да, но все хорошо помнят, как он в ноябре 1996 года избежал импичмента. Россия, нарушив Будапештский меморандум, пришла ему на помощь и навязала подписание Соглашения “об общественно-политической ситуации и конституционной реформе в Республике Беларусь” между Лукашенко и председателями Верховного Совета и Конституционного Суда Беларуси. Через два дня после этого он разрушил конституционный строй страны своим референдумом. Россия через это соглашение подчинила своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее государственному суверенитету. А права, присущие государственному суверенитету Украины, Россия подчинила, навязав через боестолкновения под Иловайском и Дебальцево подписание так называемых “Минских соглашений”. И в нашем случае, и в украинском соглашении заключены в ущерб гарантиям безопасности Беларуси и Украины по Будапештскому меморандуму. Конгресс должен восстановить осуществление Беларусью прав, присущих ее государственному суверенитету.





– Как белорусы смогут поучаствовать в Конгрессе, или его поддержать?





– Граждане смогут принять участие в нем через общественно-политические организации, членами которых они являются, или через выдвижение путем сбора подписей на местах. В ближайшее время оргкомитет конгресса озвучит условия. На Конгрессе будет избран Совет Конгресса, который будет действовать на постоянной основе. Поэтому, очень важно, чтобы люди шли на Конгресс с предложениями, которые основываются на правах и свободах граждан, на стихотворении права, на приоритете принципов международного права. Совет Конгресса будет отвечать за евроинтеграцию Беларуси. Поэтому, здесь очень важна роль Беларуской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства. Будет ”углубленный союз” с Россией – не будет Беларуси в этой программе ЕС. 25 января на конференции Нацплатформы я предложил ей включиться в адвокационную кампанию по “дорожной карте” (eBelarus + eUnion), которая вместе с украинской (eUkraine + eUnion) будет реализовываться при поддержке стран-гарантов США и Великобритании по Будапештскому меморандуму. С этого начнется План Маршалла для наших стран и всего Восточного партнерства.







