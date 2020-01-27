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На День Воли уже собраны 5 тысяч рублей

Максимальный взнос – 500 рублей. Об этом Беларускай праўдзе сообщил член оргкомитета Дня Воли-2020 Игорь Борисов.

Оргкомитет по проведению празднования 102-й годовщины с момента провозглашения Беларуской Народной Республики, в которую входит Беларуская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Беларуская христианская демократия и движение “За Свободу”, объявляет о начале сбора средств для организации митинга-концерта в столице.

Сбор средств происходит на краундфандинговой платформе MOLAMOLA. Организаторы планируют собрать около 25 тысяч рублей.

Организаторы планируют провести мероприятие в воскресенье, 22 марта.

Время и место митинга-концерта будут определены окончательно после переговоров с Минским горисполкомом.

Оргкомитет призывает присоединяться к организации митинга-концерта волонтеров, желающих помочь в проведении праздничного мероприятия.
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