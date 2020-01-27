Полный беспредел: блогера Серого Кота осудили еще на 15 суток до 120!
В Минске продолжаются суды над участниками акций в поддержку независимости Беларуси, которые прошли в декабре 2019 года.
Видеоблогера Дмитрия Козлова (блогер "Серый Кот") осудили на очередные 15 суток, сообщают правозащитники из "Правовой инициативы". Таким образом, в сумме Козлова приговорили к 120 суткам ареста.
Пока он отсидел 26 суток, после чего парня выпустили — якобы на время дезинфекции в изоляторе.
Первого посла Беларуси в Германии Петра Садовского оштрафовали на 810 рублей (30 базовых величин). На столько же оштрафован известный переводчик Лявон Барщевский.
Глава оргкомитета партии Белорусская социал-демократическая партия "Народная Грамада" Николай Статкевич оштрафован на 1350 рублей (50 базовых).
Источник: euroradio.fm
16:56 27/01/2020
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