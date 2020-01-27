экс-начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня был задержан за получение взятки в размере $2000 от одного из столичных бизнесменов (он также задержан) за перевод неназванного заключённого из одной колонии в другую. По информации источников Телеграм-канала Nexta в размере $2000 от одного из столичных бизнесменов (он также задержан)





Это произошло некоторое время назад. При этом заключённый, по словам источников Nexta, связан с "сахарной мафией", как уже окрестили задержанных глав крупнейших сахарных комбинатов страны.





Спецслужбы, в свою очередь, достаточно давно ждали удобного момента для задержания. "Сахарную мафию" мы упомянули не случайно. Предполагаемой причиной задержания стало то, что Тихиня подсказал Пруднику и Криштаповичу (которые попытались улететь в Мюнхен на том самом скандальном рейсе "Белавии"), что за ними скоро придут.









Самое интересное, что спросили за бегство "сахарников" не только с экс-начальника управления ГУБОПиК, но и с... экс-министра МВД Игоря Шуневича. По информации

телегрм-канала Nexta, снятый с самолёта Михаил Криштапович был близким другом бывшего руководителя МВД.





И напоследок. Сегодня утром, 27 января, в главном управлении ГУБОПиК в Минске было проведено экстренное совещание. На нём Чемоданов, занявший место ушедшего в отставку месяцем ранее Тихини, на повышенных тонах потребовал у подчинённых, "чтобы все оперативные материалы и ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия) в отношении причастных сотрудников КГБ уже вечером лежали у него на столе".





Планируют "ответочку"?..





Однако большинство силовиков в такую версию не особо верит. Вполне возможно, что "ответка" прилетела за то, что тот (Тихиня - прим. ред.) влез, туда, куда не следовало - в махинации семьи Лукашенко.





Поговаривают, что после отставки Тихиня хотел начать говорить про методы работы МВД в 90-х, про "отстрелы" бандитов по приказу Лукашенко, про ликвидацию мозырской группировки и многое другое. Якобы он знал больше, чем положено, а в его близком окружении был друг-журналист из-за пределов Беларуси.





Но практически всё его окружение (не только друзья, но и оппоненты) однозначно сходятся во мнении, что всё это - одна большая подстава, а взятка притянута за уши. Офицер был на отличном счету у всех без исключения силовиков и считался абсолютно бескомпромиссным и неподкупным.









Судя по слухам, это только начало предвыборной зачистки. Уже скоро будут и другие громкие разоблачения в МВД, КГБ и СК.







