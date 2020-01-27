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Телеграм-канал: Участие Лукашенко в московских торжествах - это актив, который Батька продаст задорого

Сегодня посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что Лукашенко принял предложение Путина принять участие в торжествах в Москве, посвященных 75-летию Победы.


Российский телеграм-канал Мастер пера полагает, что коль информация исходит не из уст Лукашенко или его пресс-службы, то скорее соответствует пожеланиям посла, а не планам Лукашенко.

"Когда о решении Лукашенко приехать в Москву на празднование 75-летия Победы сообщает не сам Лукашенко и не представители белорусской стороны, а посол РФ в Минске Мезенцев, то это больше походит на желание посла Мезенцева представить позитивный отчет о своей работе, чем о планах Батьки на майские праздники. 

До 9 мая ещё далеко, ещё предстоит пережить и короновирус, и конституционную реформу в РФ, и норвежскую нефть для Беларуси и много чего, что в любой момент способно поменять все графики и планы. 

В прошлом году Лукашенко отказался от визита в Россию на День Победы, объяснив, что в такой памятный день он должен находиться в своей стране, где тоже праздник. В этом году белорусы также отмечают своё 75-летие Победы, причём их дата такая же круглая, как и в РФ. Поэтому и у Батьки прибавляется аргументов в пользу суверенного формата торжеств с присутствием первого белорусского лица на минской трибуне, а не на Мавзолее. 

Конечно, Лукашенко может и передумать, и прилететь в Москву. Но это будет зависеть от того, как сложатся отношения между переговорщиками братских стран в феврале-апреле. 

Участие Лукашенко в московских торжествах - это актив, который Батька если и будет продавать, то дорого", - пишет телеграм-канал. 
"Белорусский партизан"
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