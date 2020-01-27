+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Приглашение, от которого нельзя было отказаться: Лукашенко согласился присутствовать на Параде Победы в Москве

Александр Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Путина присутствовать на Параде Победы 9 мая текущего года в Москве, сообщил посол РФ Дмитрий Мезенцев журналистам в Минске в понедельник.

"Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве", - сказал Мезенцев.

Впрочем, приглашение было сделано так, что от него было трудно отказаться, так как содержало намек-угрозу. 

"Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой", - говорил в декабре Владимир Путин по этому поводу. А подобные ошибки Владимир Владимирович помнит долго. 

На саммите СНГ в Ашхабаде Путин предложил лидерам стран СНГ приехать в Россию на памятные мероприятия.


В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Росси Владимир Путин пригласил на празднование президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона. Также были направлены приглашения главам государств СНГ, Южной Осетии и Абхазии, Китая, Индии и Пакистана, Франции и Соединенных Штатов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru