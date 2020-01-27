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Неофициально: "звезду уголовного сыска" наградили медалью - через день за ним пришли чекисты

В соцсетях распространяется информация про очередное громкое задержание в Беларуси.

Как утверждает телеграм-канал Nexta, КГБ взял под стражу экс-руководителя 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимира Тихиню - по слухам, за взятку. 

"Особой пикантности ситуации придаёт то, что всего за два дня до этого, 22 января, он получил почётную медаль МВД. В отставку со своего поста офицер ушёл чуть более месяца назад, 16 декабря

До этого высокопоставленный сотрудник МВД неоднократно мелькал в прессе, его называли "грозой воров в законе" и "звездой уголовного сыска", - пишет телеграм-канал. 

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Более того, Владимир Тихиня известен как офицер с чистой репутацией.
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