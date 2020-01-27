Начальник управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом, старший советник юстиции К.Беспаленков проинформировал, что обращение Завадской направили на рассмотрение в Следственный комитет.





Однако в документе есть любопытный момент – расшифрована должность чиновника Следственного комитета, который отказал Светлане Завадской в возобновлении расследования.





Оказывается, полковник юстиции А.Василюк возглавляет управление по расследованию преступлений против интересов службы и порядка исполнения воинской обязанности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь.









По логике, Василюк ведет контроль за расследованием преступлений, совершенных работниками, в том числе и правоохранительных органов, в отношении которых в процессе оперативно-розыскной деятельности возбуждаются уголовные дела службой собственной безопасности.





Можно, конечно, предположить, что в отношении признавшегося в убийствах Захаренко, Гончара и Красовского Юрия Гаравского, как бывшего сотрудника СОБРа, по горячим следам возбудили какое-то уголовное дело. Но все равно не ясно, почему именно начальник этого управления решает, возобновлять следствие по резонансному делу Дмитрия Завадского или нет?





Светлана Завадская рассказала «Белорусскому партизану», что за последние годы получала ответы на свои жалобы и ходатайства от совершенно разных чиновников.





– Светлана, а кто был следователем по Диминому делу?





– Последний раз, когда дело было еще в Генеральной прокуратуре, Иван Бранчель. Именно за его подписью было и постановление о том, что расследование дела приостановлено. А потом на мои запросы и ходатайства отвечали разные товарищи, типа Василюка.









– А кто из Следственного комитета постоянно отвечал на ваши ходатайства?





– Каждый раз приходили ответы за подписью разных людей. Честно говоря, я не особенно обращала внимание на должности. И, кстати, когда мне прислали ответ из Следственного комитета на мое ходатайство должность Василюка звучала иначе – начальник управления главного следственного управления Следственного комитета. А Генпрокуратура, получается, ее расшифровала.





– Вы обращались к председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу. Не понятно, почему ответил не он, и даже не его заместитель, курирующий вопросы следствия и резонансные дела, а совершенно другой чиновник Следственного комитета, который, как я поняла, имеет весьма условное отношение к делу Завадского?





– Да, дело резонансное. Но на мои ходатайства, как видно, отвечают и жук, и жаба. Я специально открыла папку с ответами – всегда отвечают разные люди!





Честно говоря, не понимаю, почему все время получаю ответы от разных людей! По делам Захаренко, Гончара и Красовского ответы всегда присылает Юрий Варавко. Дела приостанавливаются, возобновляются – все равно Варавко присылает ответы.





Возникает вопрос, а почему по делу Завадского нет официального следователя? В чем проблема? В моем случае дело приостановлено давно. Но где следователь?!





– Получается, просто нет человека, который отслеживал, анализировал и подшивал бы к делу всю информацию, которая имеет отношение к делу Дмитрия Завадского?





– Да. И это во многом объясняет ответ, который прислал мне Василюк на ходатайство с просьбой возобновить дело. Он, вероятно, где-то услышал, что Игнатович с Маликом сидят по делу Завадского, поэтому и написал мне – нецелесообразно и до свидания.









Но уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Это было сделано якобы специально для того, чтобы найти тех, кому Игнатович и Малик передали Диму после похищения. Во всяком случае так тогда это объяснялось. Так почему тогда следствие не ищет этих людей?





Сейчас Юрий Гаравский называет фамилии конкретных лиц и не исключает, что они могли быть причастны к устранению Димы. Но мне в Следственном комитете говорят, что мнение Гаравского не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования.





Но при этом возобновляют дела Захаренко, Красовского и Гончара, чтобы проверить слова Гаравского!





Вообще, такое впечатление, что в Следственном комитете от этого дела шарахаются как от чумы. Поэтому и ответы такие присылают.









Пусть хотя бы вид сделали, что что-то делают, расследуют! Но нет, просто присылают свои бессовестные циничные ответы…



