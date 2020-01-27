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Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста

Генеральная ассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 года Резолюцию № 60/7, в которой говорится, что «Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки...». Именно этот документ объявил Днем памяти жертв Холокоста 27 января - день, когда был освобожден лагерь Освенцим (Аушвиц).

Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста
В этот день в 1945 году войска 1-го украинского фронта вошли в нацистский лагерь смерти Аушвиц. Этот лагерь стал в современном мире символом нацистских преступлений.

Холокост евреев на оккупированной нацистами территории СССР отличался от подобных мероприятий в Европе. Там евреев загоняли в гетто, со временем могли отправить к местам массовых уничтожений в газовых камерах. 

Стоит напомнить, что Холокост с греческого переводится как "всесожжение" и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. В широком смысле, холокост – систематическое преследование и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных, вредных.

Официально признано, что до 6 миллионов евреев было убито в течение Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона - на территории бывшего Советского Союза.
"Белорусский партизан"
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