Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста

В этот день в 1945 году войска 1-го украинского фронта вошли в нацистский лагерь смерти Аушвиц. Этот лагерь стал в современном мире символом нацистских преступлений.





Холокост евреев на оккупированной нацистами территории СССР отличался от подобных мероприятий в Европе. Там евреев загоняли в гетто, со временем могли отправить к местам массовых уничтожений в газовых камерах.





Стоит напомнить, что Холокост с греческого переводится как "всесожжение" и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. В широком смысле, холокост – систематическое преследование и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных, вредных.





Официально признано, что до 6 миллионов евреев было убито в течение Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона - на территории бывшего Советского Союза.