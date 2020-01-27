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В Киеве вспомнили Михаила Жизневского

Сегодня белорусу, который одним из первых погиб на Майдане, исполнилось бы 32 года.Около 100 человек прошло по Киеву в память о Михаиле Жизневском

Акция памяти в честь Михаила Жизневского в Киеве. 26 января 2020 года. Фото: Олег Решетняк / «Белсат»

26 января, в день рождения Михаила Жизневского, в Киеве прошло памятное шествие в его честь – белоруса и героя Украины, который погиб на Майдане одним из первых. Колонна собралась у памятника княгине Ольге на Софийской площади, после чего под флагами Беларуси и Украины прошла к Площади Независимости.

Во время марша люди скандировали слоганы «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!».

Михаила Жизневского застрелили во время противостояния на улице Грушевского в Киеве в январе 2014 года. Виновных в его убийстве не нашли до сих пор.
В 2017 году президент Петр Порошенко посмертно присвоил Жизневскому звание Героя Украины.

В январе 2016 года «Белсат» представил документальный фильм о нем – «Жизневский. Воин света».
АР/ДД/ИР belsat.eu
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