В Киеве вспомнили Михаила Жизневского

Акция памяти в честь Михаила Жизневского в Киеве. 26 января 2020 года. Фото: Олег Решетняк / «Белсат»





26 января, в день рождения Михаила Жизневского, в Киеве прошло памятное шествие в его честь – белоруса и героя Украины, который погиб на Майдане одним из первых. Колонна собралась у памятника княгине Ольге на Софийской площади, после чего под флагами Беларуси и Украины прошла к Площади Независимости.





Во время марша люди скандировали слоганы «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!».





Михаила Жизневского застрелили во время противостояния на улице Грушевского в Киеве в январе 2014 года. Виновных в его убийстве не нашли до сих пор.

В 2017 году президент Петр Порошенко посмертно присвоил Жизневскому звание Героя Украины.





В январе 2016 года «Белсат» представил документальный фильм о нем – «Жизневский. Воин света».











